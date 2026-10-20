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      Елена Антипина
      Шеф-редактор

      Ученые выяснили, какие методы способны замедлить старение, а какие бесполезны

      Опубликовано:

      Женщины разных возрастов, одна держит другую под руку
      Фото: Freepik

      Диета, спорт и лекарства замедляют биологическое старение, а биологически активные добавки оказались неэффективными, пишет Medical News Today.

      Международная группа исследователей проанализировала данные 51 исследования с целью оценить влияние различных вмешательств на эпигенетические маркеры старения. Результаты работы, опубликованной в журнале Nature Medicine, показали, что соблюдение средиземноморской или низкоуглеводной диеты, а также регулярные физические нагрузки способны снизить биологический возраст человека.

      Наиболее выраженный эффект продемонстрировали лекарственные препараты, включая метформин, семаглутид и противовоспалительные средства. В то же время безрецептурные биологически активные добавки не оказали заметного влияния на анализируемые биомаркеры ДНК.

      Соавтор исследования Рагав Сехгал из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене отметил, что изменения биомаркеров указывают на биологические сдвиги, однако они не заменяют долгосрочные клинические наблюдения. Главный специалист по долголетию Лондонского института регенеративной медицины Шебнем Унлюишлер добавила, что прием лекарств здоровыми людьми ради омоложения пока не обоснован, а базовыми факторами здоровья остаются сон, спорт и правильное питание.

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      Ученые выяснили, какие методы способны замедлить старение, а какие бесполезны

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