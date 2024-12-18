Карагандинцам рассказали, как не отравиться в Новый год

Новогодний стол должен быть не только вкусным, но и безопасным для здоровья, напомнил руководитель Департамента санэпидконтроля Карагандинской области Юрий Залыгин, передает ekaraganda.kz.

Юрий Залыгин дал карагандинцам полезные советы о том, как избежать отравлений в праздничные дни.

На новогодних столах часто бывают мясные и молочные изделия, многокомпонентные салаты и кондитерские изделия. Их неправильное хранение и приготовление могут стать причиной отравлений.

"Не готовьте многокомпонентные блюда заранее и в большом количестве. Салаты заправляйте непосредственно перед подачей на стол, а скоропортящиеся продукты храните в холодильнике не более 12 часов", - посоветовал он.

Также важно обращать внимание на сроки годности и условия хранения продуктов, а кондитерские изделия покупать только у проверенных производителей с соответствующими документами.

Кроме того, эксперт порекомендовал избегать покупки готовых блюд через социальные сети у частных лиц и кейтеринговых компаний без информации о производственных условиях. Он напомнил, что внешний вид продукта, наличие помятостей, подтеков крема или повреждений могут свидетельствовать о нарушении условий хранения.

"Тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой, а некоторые из них, например, яблоки или груши, обдавайте кипятком. Цветную капусту и брокколи необходимо промывать минуту-две в холодной воде и высушивать чистым полотенцем", - добавил он.

Для хранения готовой продукции рекомендуется использовать закрытую посуду, а разделку проводить на разных досках для сырых и готовых продуктов.

"Не смешивайте свежеприготовленную пищу со вчерашней, а мясо и птицу тщательно прожаривайте или проваривайте", - подчеркнул Залыгин.

Он также посоветовал избегать покупки домашней консервации и продуктов в местах несанкционированной торговли. При первых признаках отравления следует немедленно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений.

Ранее сообщалось, что общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" ведется планомерная работа по защите прав потребителей в Казахстане. Акцент делается на информированности граждан. Очень важно, чтобы каждый покупатель обращал особое внимание на качество и безопасность приобретаемых продуктов.

А для сведения любителей рыбных консервов эксперты рассказали о важности внимательного изучения маркировки, являющейся главным элементом, гарантирующим качество и безопасность пищевой продукции.