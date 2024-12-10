Ученые: Ходьба и верховая езда улучшают память пожилых людей

Умеренные или интенсивные физические нагрузки продолжительностью в 30 минут могут значительно улучшить память, особенно если они сочетаются с полноценным сном, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Результаты исследования ученых Университетского колледжа Лондона показывают, что такие виды активности, как ходьба и верховая езда, положительно влияют на когнитивные способности.

Доктор Микаэла Блумберг, ведущий автор исследования, отметила, что физическая активность полезна для мозга, а сон усиливает этот эффект. Ученые изучили данные 76 человек в возрасте от 50 до 83 лет, которые носили акселерометры в течение восьми дней. Участники не имели когнитивных нарушений или деменции.

Каждое дополнительное 30-минутное занятие спортом в предыдущий день привело к 5%-ному улучшению памяти на следующий день.

Работа также подтвердила долгосрочные выводы, что физическая активность снижает риск деменции, предлагая доказательства устойчивого влияния спорта на когнитивные функции.