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Почему солнцезащитным кремом нужно пользоваться осенью и зимой, рассказали эксперты

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Девушка мажет руки солнцезащитным кремом
Солнцезащитный крем. Иллюстративное фото: Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images

Эксперты объяснили, почему людям всех возрастов необходимо продолжать использовать солнцезащитный крем даже в холодное время года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Генри Лим, дерматолог из Henry Ford Health в Детройте, подчеркнул, что вред от ультрафиолетовых лучей накапливается со временем.

"Если вы продолжаете подвергать кожу воздействию ультрафиолетового излучения, ущерб накапливается вне зависимости от возраста", — отметил доктор Лим.

По результатам репрезентативного опроса среди двух тысяч взрослых американцев, только 57% людей старше 55 лет пользуются солнцезащитным кремом, а 14% пожилых не защищают кожу вообще.

Лим добавляет, что большинство изменений, которые мы связываем со старением кожи, вызваны ультрафиолетовым излучением. Лучи UVA проникают глубоко в кожу, разрушая коллаген и эластин, что ведёт к морщинам и пятнам, а UVB вызывают ожоги, повреждая ДНК в клетках кожи и повышая риск рака кожи.

Пол Нгием, дерматолог из онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, предупреждает, что постоянное воздействие ультрафиолета увеличивает мутации в клетках кожи, что может привести к раку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2174921-pochemu-solncezashchitnym-kremom-nuzhno-polzovatsya-osenyu-i-zimoy-rasskazali-eksperty/

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