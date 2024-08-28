Эксперты ВОЗ назвали страны с самым неактивным населением

Эксперты ВОЗ назвали страны с самыми неактивными жителями в мире, многие из этих стран относятся к числу богатых, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения за июнь 2024 года, в 2022 году почти треть взрослого населения мира, или около 1,8 млрд человек, не достигли рекомендуемого уровня физической активности.

ВОЗ рекомендует взрослым заниматься физической активностью минимум 150 минут в неделю при умеренной нагрузке или 75 минут при высокой.

Самый низкий уровень активности был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (48%), включающем такие богатые страны, как Южная Корея, Япония и Сингапур. Следующим идет регион Южной Азии (45%), куда входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

"В Азии проживает около 30% населения мира, но почти 50% случаев заболеваемости самыми распространенными заболеваниями приходится на этот регион.

Здесь живет больше всего людей с диабетом, онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми проблемами по сравнению с другими частями мира", — заявил Абрар Мир, соучредитель Quadria Capital.

Фиона Булл, руководитель отдела физической активности ВОЗ, отметила, что уровень физической активности часто зависит от личной мотивации, наличия времени, традиций и климатических условий.