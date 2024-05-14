Ученые: Подростки-спортсмены в будущем будут иметь меньше проблем с сердцем

Ученые заявили, что подростки, в жизни которых присутствует спорт, в будущем будут лучше защищены от болезней сердца, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в Британском журнале спортивной медицины, у юношей с самым высоким уровнем физической подготовки вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в 40-летнем или 50-летнем возрасте будет на 33% ниже по сравнению с их наименее подготовленными сверстниками.

Результаты показывают, что высокий уровень физической подготовки в подростковом возрасте может обеспечить надежную защиту от ишемической болезни сердца в более позднем возрасте.

Ученые изучили данные 8986 мужчин, проанализировав их нынешние показатели здоровья и их анализы в подростковом возрасте. Большинство испытуемых являлись военными. Субъекты, которым на момент призыва было меньше 20 лет, изначально проверялись на предмет заболеваний сердечно-сосудистой системы.

У взрослых ученые проверили количество бляшек в коронарных артериях с помощью неинвазивной коронарной компьютерной томографической ангиографии.

По данным Национального института здравоохранения США, атеросклероз характеризуется образованием бляшек из холестерина, жира, клеток крови и других веществ, которые накапливаются в артериях, вызывая стеноз или сужение.

Выяснилось, что количество бляшек в крови было меньше у тех мужчин, которые с подросткового возраста активно занимались спортом.