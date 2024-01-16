Челлендж "Сухой январь" повлиял на популярность безалкогольных коктейлей в мире

Безалкогольные коктейли набирают популярность во всем мире из-за стремления людей отказаться от спиртного в рамках челленджа "Сухой январь", передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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"Сухой январь" является ежегодным челленджем, который был популяризирован правозащитной группой Alcohol Change UK и получил распространение по всему миру. Его цель заключается в том, чтобы начать год с отказа от плохой привычки и перестать употреблять спиртное.

Согласно оценке бизнес-аналитиков Morning Consult, в 2023 году в челлендже приняли участие 15% от общего количества взрослых американцев. Хэштегом #DryJanuary отмечены 529 тысяч публикаций в Instagram.

При этом, согласно анализу, проведенному амстердамской компанией, занимающейся поведенческими исследованиями, Veylinx, спрос на безалкогольные баночные коктейли в США вырос на 4% в годовом исчислении. Во многом это связано с тем, что отказываясь от алкоголя, люди начинают употреблять больше газированных напитков, чей вкус напоминает привычные алкогольные коктейли.

Этим спросом решили воспользоваться производители алкогольной продукции, объявив о запуске линеек коктейлей, не содержащих алкоголь. При этом Майкл Беван, руководитель отдела маркетинга Veylinx, не уверен в том, что спрос на безалкогольные коктейли сохранится в долгосрочной перспективе.

По его словам, участники челленджа "Сухой январь", которых с каждым годом становится все больше, не настолько заинтересованы в поиске альтернатив алкоголю, как в том, чтобы полностью отказаться от вредных напитков.