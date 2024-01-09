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Эксперты рассказали, как домашние животные могут помочь пожилым людям

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Кошка сидит на пледе
Кошка. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование показало, что наличие домашних животных может благотворно влиять на людей старше 50 лет и снизить риск развития деменции, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, люди зрелого возраста, у которых есть домашние питомцы, реже сталкиваются с ухудшением памяти и "возрастными" проблемами с речью по сравнению с людьми, у которых нет питомцев. Исследование было проведено на основе данных 7945 человек в возрасте 50 лет и старше, которые живут одни.

Однако владение домашними животными не оказало сопоставимого влияния на участников исследования, которые жили с другими людьми.

Сообщается, что наличие домашнего животного помогает пожилому человеку, живущему в одиночестве, сохранить навыки общения, а значит снизить риск ухудшения когнитивных функций. Одиночество в пожилом возрасте является одним из основных факторов риска развития деменции и снижения когнитивных функций.

По данным Бюро переписи населения США, в последние годы в Соединенных Штатах наблюдается рост числа семей, состоящих из одного человека. В 2020 году в стране наблюдалось почти 28% таких домохозяйств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2054558-eksperty-rasskazali-kak-domashnie-zhivotnye-mogut-pomoch-pozhilym-lyudyam/

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