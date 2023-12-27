Как внедрить в жизнь челлендж трезвости "Сухой январь", рассказали врачи

Эксперты рассказали, как легко и безболезненно присоединиться к ежегодному мировому челленджу трезвости "Сухой январь", передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Ежегодно тысячи людей со всего мира принимают участие в челлендже трезвости #DryJanuary ("Сухой январь"), который призван восстановить контроль над своим здоровьем после Рождества и Нового года.

Исследования показывают, что даже незначительное сокращение употребления алкоголя может привести к нормализации артериального давления, улучшению психического здоровья и состояния печени.

Кроме того, отказ от спиртного снижает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Многие участники челленджа также замечают, что у них улучшился сон, повысился уровень энергии, а кожа стала намного здоровее.

При этом эксперты отмечают, что многим людям, для которых употребление алкоголя было частью образа жизни, может быть сложно сразу же отказаться от полного употребления спиртного. Этим людям они советуют назвать свой челлендж "Полусухой январь" и просто сократить количество спиртного.

"Важно понимать, что любая стратегия, которую вы используете для уменьшения количества и частоты употребления алкоголя, будет полезной.

Сокращение потребления спиртного в любом случае связано с улучшением здоровья и снижением рисков", — сказала Кэти Виткевиц из Университета Нью-Мексико.

Людям, которые выбирают "полусухой" метод, советуют постепенно уменьшать порции алкоголя. Например, если вы стандартно выпивали два бокала вина за ужином, то это количество можно сократить до одного бокала. Кроме того, можно установить для себя конкретное количество дней, в течение которых вы хотите оставаться в трезвости, либо же разрешать себе спиртное только по праздникам (свадьбы, дни рождения и т.д.).

По данным экспертов, нет однозначно правильного способа провести этот челлендж. В любом случае сокращение употребления спиртного будет полезно для любого человека.