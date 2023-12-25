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Действительно ли человеку зимой нужно больше сна, рассказали врачи

Опубликовано:

Девушка спит
Сон. Иллюстративное фото: Freepik

Действительно ли человек нуждается в большем количестве сна в зимнее время? Ученые не готовы дать однозначный ответ, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Дженнифер Мартин, клинический психолог и представитель Американской академии медицины сна, заявила, что внутренняя биологическая потребность человека во сне довольно постоянна и не меняется в зависимости от сезона. При этом она отмечает, что качество сна может напрямую зависеть от погоды и температурных условий.

Согласно исследованию продолжительности сна, проведенному американскими учеными, зимой средняя продолжительность сна взрослого человека увеличивается на 1,9 минуты в будние дни и на 6,5 минут по выходным. Это можно объяснить реакцией человека на сокращение светового дня.

Циркадные ритмы, определяющие оптимальное время для сна и бодрствования, зависят от количества света, которое организм получает в течение дня. Так, зимой, меньшее количество солнечного света позволяет организму вырабатывать больше мелатонина.

Бет Мэлоу, профессор неврологии и педиатрии, а также директор отделения сна Университета Вандербильта, заявила, что каждому человеку необходимо более чутко прислушиваться к потребностям своего организма и в случае, если вы чувствуете потребность в дополнительном сне, дать себе его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2052426-deystvitelno-li-cheloveku-zimoy-nuzhno-bolshe-sna-rasskazali-vrachi/

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