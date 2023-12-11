Почему у людей не получается "начать новую жизнь" с 1 января, рассказали эксперты

Ученые заявили, что людям лучше отказаться от привычки "начинать новую жизнь с 1 января". По словам исследователей, такие инициативы не имеют результатов в долгосрочной перспективе, передает BBC.

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Профессор психологии доктор Джон Норкросс исследует новогодние обещания людей уже более 40 лет. Его результаты свидетельствуют, что наиболее популярной целью, которую ставят перед собой люди в преддверии Нового года, является работа с физическим состоянием.

По словам профессора, более трети из тысяч людей, которых он обследовал, заявили, что их главная цель — улучшить здоровье.

Вторая по популярности цель — снижение веса: 20% участников заявили, что хотят похудеть, а 13% — изменить свои привычки в еде. Но когда доктор Норкросс проследил за прогрессом людей, которые приняли это решение, он обнаружил, что треть исследуемых сдалась через месяц, а через шесть лет большинство из них так и не пришли к желаемым результатам.

Эксперт по здоровью и питанию доктор Дуэйн Меллор заявил, что во многом это может быть связано с тем, что привычка заниматься спортом очень сложно формируется в холодное время года.

"С поведенческой точки зрения разумнее начать заниматься спортом ранней зимой или поздней осенью, поскольку наш образ жизни только начинает замедляться в это время года по сравнению с летним периодом.

В середине зимы мы уже значительно замедлены и прикладывать какие-то серьезные усилия нам может быть сложнее", — заявил доктор Меллор.

Фитнес-тренер Морган Брейзер говорит, что замотивированные люди, которые начинают заниматься спортом в начале года, могут быстро потерять эту мотивацию.

Из-за этого у них может возникнуть ощущение, что год уже начался плохо, а значит, не стоит продолжать дальнейшие занятия спортом. По его словам, именно так многие люди бросают тренировки и больше не возвращаются к ним.

Эксперты советуют не привязываться к конкретной дате и заниматься спортом с той интенсивностью, которая сейчас доступна для вашего организма.