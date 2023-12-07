Обсуждение запрета на сигареты с ментолом отложили в США

Белый дом продлевает сроки реализации проекта по запрету на ментоловые сигареты на территории США. Это заявление спровоцировало критику со стороны антитабачных групп, передает Quartz.

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Чиновники Белого дома заявили, что им потребуется больше времени для рассмотрения масштабного плана органов здравоохранения США по запрету сигарет с ментоловым вкусом. Антитабачные группы опасаются, что данная задержка может сорвать принятие долгожданного правила.

Представители администрации президента Джо Байдена заявили, что процесс рассмотрения запрета продолжится и в следующем году. Ориентировочно, правила будут опубликованы в марте 2024 года. Ранее ожидалось, что это произойдет в конце 2023 года или начале января 2024 года.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов потратило годы на разработку плана по отказу от сигарет с ментоловым вкусом. По оценкам экспертов, введение данного запрета может предотвратить от 300 до 650 тысяч смертей в течение нескольких десятилетий.

Ментол — единственный табачный ароматизатор, который не был запрещен законом, регулирующим производство табачных изделий, в 2009 году. Охлаждающий эффект ментола позволяет быстрее сформировать привычку к курению и препятствует избавлению от этой привычки. Поэтому ментол так популярен среди производителей сигарет.