Как образ жизни человека может влиять на эффективность вакцин, рассказали врачи

Врачи рассказали, как настроение человека может влиять на эффективность полученной вакцины от гриппа. По их словам, иммунный ответ формируется не только под влиянием генов, но и всего состояния организма, передает The Washington Post.

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Согласно исследованию британских ученых, если человек приходил получать вакцину от гриппа в хорошем настроении, то у него вырабатывался более высокий уровень антител, которые помогали бороться с болезнью.

Другие исследования также показывают, что на формирование иммунного ответа влияют и другие факторы образа жизни. Например, питание, физические упражнения и даже уровень социального взаимодействия.

Ученые все еще пытаются определить, как более высокое количество антител приводит к защите от болезней в реальной жизни: в конце концов, есть и другие части иммунной системы, такие как Т-клетки, которые также играют важную роль в поддержании нашего здоровья.

Тем не менее, на данный момент уровень антител является обычным показателем, используемым учеными, пытающимися определить эффективность вакцины, говорит Мариан Кохут, иммунобиолог из Университета штата Айова.

По словам врачей, сильнее всего на формирование иммунного ответа влияет генетика, однако есть факторы, которыми каждый человек может управлять. Например, сном. Метаанализ исследований 2023 года показал, что если человек спит менее шести часов в сутки, это может затруднить реакцию иммунной системы на вакцины.