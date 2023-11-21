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Опасна ли радиация от смартфонов для здоровья, рассказали ученые

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Парень держит в руках телефон
Телефон. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые рассказали, стоит ли людям, которые часто используют смартфоны, переживать об излучении от своего устройства. Эксперты также рассказали о последствиях неумеренного использования мобильных, передает The New York Times.

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Эксперты заявляют, что у людей, которые проводят весь день с телефоном в руках, вероятнее всего, будут проблемы со сном, повышенный уровень кортизола, боль в суставах и сложности в отношениях с близкими людьми. Однако, по словам экспертов, если владельцев смартфонов беспокоит потенциальный вред от радиации, это не тот вопрос, из-за которого стоит переживать.

"Нет никакого риска развития опасных состояний в организме при излучении мобильных телефонов", — сказала Гейл Волошак, заместитель декана и профессор радиологии Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

По словам Эмили Кэффри, доцента кафедры медицинской физики в Университете Алабамы в Бирмингеме, как и все мобильные телефоны (наряду с сетями Wi-Fi, радиостанциями, пультами дистанционного управления и GPS), смартфоны излучают радиацию.

Устройства используют невидимые энергетические волны для передачи голосовых и текстовых сообщений, фотографий и электронных писем на близлежащие вышки сотовой связи, которые могут доставить их практически в любую точку мира.

При этом почти три десятилетия научных исследований показывают, что излучение радиации от мобильных телефонов не связано с развитием онкологических и других заболеваний. К такому выводу пришли представители различных медицинских организаций, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2046626-opasna-li-radiatsiya-ot-smartfonov-dlya-zdorovya-rasskazali-uchenye/

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