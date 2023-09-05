"Сонный" туризм стал популярен во всем мире в 2023 году
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"Сонный" туризм становится все более популярным развлечением для людей по всему миру. Все больше взрослых людей стремятся улучшить качество своего сна, выбирая для этого специальные виды поездок, передает CNBC.
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Согласно данным Google Trends, опубликованным на прошлой неделе, в 2023 году люди чаще всего искали информацию об улучшении качества сна. Эта тенденция наблюдается по всему миру.
Люди обращаются к Всемирной Сети, чтобы узнать больше о гигиене сна и правильных положениях тела для более качественного отдыха. Один из самых популярных запросов звучит так: "Почему я всегда так устаю?". По данным Google, этот поисковой запрос отправлялся чаще всего в июне 2023 года.
Заинтересованность качеством собственного сна породила новый вид туризма. Отели и оздоровительные курорты запускают программы "сонного" туризма. И речь идет не только о роскошных постельных принадлежностях и плотных шторах. Стоимость такого тура также включает в себя "умную" кровать с функцией искусственного интеллекта. В некоторых случаях человек может воспользоваться услугами гипнотерапевта.
Так, например, один из СПА-отелей на Мальдивах предлагает 10-дневную программу оздоровления сна. В нее входят оздоровительные осмотры, СПА-процедуры, медитации, дыхательные упражнения, рекомендации по питанию, йога и аюрведические процедуры.
"Сонный" туризм также набирает популярность в Швейцарии, Индии, Турции, Таиланде, а также на Фиджи. Кроме того, некоторые отели в больших городах предлагают местным жителям переночевать у них и полностью изолироваться от внешнего шума с помощью "умных" кроватей. В частности, такие отели уже действуют в Лондоне и Нью-Йорке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2035131-sonnyy-turizm-stal-populyaren-vo-vsem-mire-v-2023-godu/