Как бег за автобусом может помочь здоровью, рассказали ученые

Бег. Иллюстративное фото: pexels.com

Бег в попытке догнать автобус, а также трехминутный подъем по лестнице в долгосрочной перспективе могут снизить риск развития более 10 видов рака. К такому выводу пришли ученые из США, передает CNBC.

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Новое исследование показало, что интенсивное движение (даже в течение трех минут в день) может снизить риск развития более 10 видов рака. В документе, опубликованном в JAMA Oncology, содержатся данные, собранные с помощью трекеров активности более 22 тысяч человек.

По данным ученых, те испытуемые, которые были подвижны и интенсивно двигались хотя бы по три минуты в день, в долгосрочной перспективе имеют меньше шансов заболеть 10 видами рака. Интенсивное движение может включать в себя даже бег в попытке догнать автобус, а также подъем по лестнице. Риск развития заболеваний у этих людей на 30% ниже, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

"Это называют энергичной прерывистой физической активностью образа жизни, поэтому речь не идет о конкретных упражнениях. И это важный момент. Потому что любой человек может включить подвижность в свою жизнь, не занимаясь при этом специальными видами спорта", — говорит Трейси Крейн, директор отдела цифрового здравоохранения в Sylvester Comprehensive Университета Майами.

Рекомендуемый стандарт для наилучших результатов для здоровья составляет 150 минут физической активности в неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2033012-kak-beg-za-avtobusom-mozhet-pomoch-zdorovyu-rasskazali-uchenye/