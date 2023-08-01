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Как люди могут адаптироваться к экстремальной жаре, рассказали врачи

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Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Эксперты заявили, что с наступлением глобального потепления человеческое тело со временем будет адаптироваться к условиям жизни в постоянной жаре и выработает устойчивость к высоким температурам, передает The Washington Post.

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На прошлой неделе стало известно, что июль 2023 года может стать самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за климатом. При этом эксперты говорят, что со временем люди научатся адаптироваться к таким температурам. Это смогут сделать даже те, кто никогда не жил в условиях экстремальной жары.

"Наши тела прекрасны. Они хорошо приспособлены для акклиматизации к разным климатическим условиям", — сказал Стефан Уит, врач скорой помощи из Медицинской школы Вашингтонского университета, изучающий влияние изменений климата на здоровье человека.

Однако привыкание к более высоким температурам требует времени. По мнению эксперта, не стоит пытаться выходить на жару и делать то же самое, что вы делали в более комфортную погоду.

По словам Ларри Кенни, профессора физиологии и кинезиологии в Университете Пенсильвании, лучший способ повысить толерантность организма к жаре — это безопасно подвергать себя коротким "порциям" жары и постепенно увеличивать продолжительность воздействия высоких температур. Этот процесс называют тепловой акклиматизацией.

По словам эксперта, если помочь телу и позволить ему привыкнуть к жаре с помощью повторяющихся и контролируемых воздействий, то это усилит способность организма выдерживать более высокие температуры в течение более продолжительного времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2030674-kak-lyudi-mogut-adaptirovatsya-k-ekstremalnoy-zhare-rasskazali-vrachi/

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