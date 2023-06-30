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Ученые: Проживание рядом с лесом может продлить жизнь человека на 2,5 года

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Деревья в лесу
Деревья в лесу. Иллюстративное фото: pexels.com

Проживание рядом с зелеными зонами может не только благотворно сказываться на здоровье человека, но и продлить его жизнь в среднем на 2,5 года. Об этом говорит последнее исследование американских ученых. По их данным, длительное нахождение вблизи зеленых зон влияет на биологическое старение, передает The Washington Post.

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Исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Science Advances, предполагает, что постоянный контакт с большим количеством зелени в среднем добавляет к жизни человека 2,5 дополнительных года. Исследователи изучили длительное воздействие зеленых зон на биологическое старение. Исследование проводилось среди 900 человек в четырех городах США.

"Наше исследование показало, что пребывание рядом с зелеными насаждениями вызвало биологические и молекулярные изменения в крови участников", — сказал Лифанг Хоу, профессор профилактической медицины в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета и ведущий автор исследования.

Чтобы изучить связь между долгосрочным воздействием зеленых зон и старением, исследователи сравнили возрастные биологические изменения у участников исследования за 20-летний период с данными, которые собрали у этих же людей, когда они проживали вблизи зеленых насаждений. По словам Хоу, используя ДНК, они смогли измерить биологический возраст на молекулярном уровне, анализируя небольшие изменения в работе генов, связанных с процессом старения.

Если биологический возраст человека, который может быть ускорен или замедлен в зависимости от образа жизни, превышает его хронологический возраст, он может подвергаться более высокому риску развития возрастных сердечно-сосудистых заболеваний или болезни Альцгеймера. Люди, живущие вблизи зеленых зон, продемонстрировали лучшие показатели по сравнению с другими участниками исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2026788-uchenye-prozhivanie-ryadom-s-lesom-mozhet-prodlit-zhizn-cheloveka-na-25-goda/

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