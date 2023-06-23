Авиакомпания из Австралии разрешит занятия спортом во время самого длинного в истории полета

Борт самолета. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследование, проведенное Центром Чарльза Перкинса Сиднейского университета и профинансированное авиакомпанией Qantas, подчеркнуло важность грамотной организации обслуживания рейсов при смене часовых поясов. Авиакомпания Qantas планирует запустить прямые рейсы из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк, которые будут длиться около 20 часов, и заинтересована в обеспечении комфортных условий для пассажиров, передает CNBC.

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В рамках исследования пассажиры-добровольцы приняли участие в трех 20-часовых тестовых полетах, чтобы проанализировать влияние смены часовых поясов на их самочувствие. Результаты показали, что регулировка освещения в самолете, расписание приемов пищи и некоторые пищевые компоненты, такие как перец чили и шоколад, могут оказывать положительное влияние на состояние пассажиров. Также важным фактором стало предоставление возможности для легких физических упражнений на борту, включая растяжку.

Qantas планирует создать свободную зону для занятий спортом, убрав из экипажа 100 посадочных мест на длительных рейсах из Сиднея в Нью-Йорк и Лондон. Цель авиакомпании заключается в обеспечении комфорта и благополучия пассажиров во время продолжительных полетов.

Эти исследования и улучшения условий обслуживания рейсов могут помочь пассажирам более эффективно адаптироваться к смене часовых поясов и снизить негативное воздействие длительных перелетов на их организм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2025895-aviakompaniya-iz-avstralii-razreshit-zanyatiya-sportom-vo-vremya-samogo-dlinnogo-v-istorii-poleta/