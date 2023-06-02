Ученые: Занятия спортом в зрелом возрасте помогут даже тем, кто ранее не любил движение

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Занятия спортом в пожилом возрасте могут улучшить работу мозга, даже если до этого человек долгие годы не проявлял достаточную активность. Исследование людей в возрасте 70 и 80 лет показало, что занятие ходьбой четыре раза в неделю в течение четырех месяцев положительно сказалось на их когнитивных функциях, передает The Washington Post.

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Результат исследования показал, что люди в возрасте 70 и 80 лет, которые ранее вели малоактивный образ жизни, а также наблюдали у себя снижение когнитивных функций, добились улучшения самочувствия и когнитивных навыков после регулярных занятий ходьбой.

"Физическая активность действительно играет ключевую роль в поддержании и улучшении нашей способности мыслить и анализировать информацию в более зрелом возрасте", — сказал Дж. Карсон Смит, профессор кинезиологии в Университете Мэриленда в Колледж-Парке и руководитель исследования.

Профессор Смит и его коллеги нашли 33 добровольцев в возрасте от 70 до 80 лет, половина из которых заявляла о когнитивных нарушениях, которые часто предшествуют развитию болезни Альцгеймера. Всем участникам было предложено пройти ряд тестов. После этого в течение следующих четырех месяцев половина участников включила в свою жизнь физическую активность, а вторая половина продолжала вести привычный образ жизни.

Через четыре месяца исследователи провели повторное тестирование. Выяснилось, что люди, которые начали заниматься спортом, показали лучшие результаты, чем те, кто вел малоподвижный образ жизни. По данным ученых, это может доказывать, что активный образ жизни можно начать вести в любом возрасте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2022940-uchenye-zanyatiya-sportom-v-zrelom-vozraste-pomogut-dazhe-tem-kto-ranee-ne-lyubil-dvizhenie/