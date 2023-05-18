Опрошенные британцы заявили, что слишком устали, чтобы заниматься спортом

Гантели. Иллюстративное фото: pexels.com

Опрос жителей Великобритании показал, что большинство людей слишком устали, чтобы вести более активный образ жизни. Усталость и отсутствие мотивации лидируют в списке причин, по которым люди не улучшают свое питание и не занимаются спортом, передает The Guardian.

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Результаты опроса Всемирного фонда исследования рака (WCRF), в котором приняли участие 2086 взрослых британцев, показали, что люди зачастую не начинают вести более активный образ жизни по одним и тем же причинам.

На вопрос, что мешает им питаться более здоровой едой и чаще заниматься спортом, 29% мужчин и 40% женщин ответили, что чувствуют себя слишком уставшими. 38% мужчин и женщин говорят, что у них нет мотивации. Среди других причин: нехватка времени, отсутствие баланса между работой и личной жизнью, слишком дорогая еда и слишком дорогие абонементы в фитнес-клубах.

Только каждый четвертый опрошенный (24%) заявил, что ему ничего не мешает внедрить более здоровые привычки в свой образ жизни.

"У людей очень плотный график. Зачастую последнее, что они хотят делать после рабочего дня — это идти на тренировку. Многим также не хватает мотивации на то, чтобы приготовить себе что-нибудь вкусное и полезное", — говорит Мэтт Ламберт, менеджер WCRF.

После проведения данного опроса WCRF запустил инициативу, направленную на то, чтобы люди следовали восьминедельному плану по внедрению более здоровых привычек в свой распорядок дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2020938-oproshennye-britantsy-zayavili-chto-slishkom-ustali-chtoby-zanimatsya-sportom/