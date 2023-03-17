Ученые рекомендуют женщинам средиземноморскую диету для здоровья сердца

Еда. Иллюстративное фото: pexels.com

Согласно результатам нового исследования, опубликованным в журнале Heart, средиземноморская диета может снизить риск развития сердечных заболеваний у женщин на 24%, передает The Washington Post.

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Исследователи утверждают, что это первый подобный анализ возможной связи между средиземноморской диетой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ориентированный именно на женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых частых причин смерти во всем мире, а в Соединенных Штатах они являются причиной смерти № 1 среди женщин. Данные по США приведены Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Зачастую сердечно-сосудистые заболевания считаются "мужской" проблемой, однако в одной только Великобритании ишемическая болезнь сердца ежегодно убивает в два раза больше женщин по сравнению с раком молочной железы.

Группа австралийских ученых проанализировала 16 исследований и пришла к выводу, что женщины, которые придерживаются средиземноморской диеты, на 24% реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с женщинами, выбирающими другой тип питания.

Средиземноморской диетой называют тип питания с высоким содержанием необработанных растительных продуктов и низким содержанием красного обработанного мяса и молочных продуктов. Он также содержит цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и орехи, а также оливковое масло первого отжима в качестве основного источника пищевых жиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2013135-uchenye-rekomenduyut-zhenschinam-sredizemnomorskuyu-dietu-dlya-zdorovya-serdtsa/