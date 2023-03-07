Как интенсивная ходьба может заменить силовые тренировки, рассказали эксперты

Ходьба. Иллюстративное фото: pexels.com

Интенсивная ходьба может помочь человеку увеличить продолжительность жизни и повысить выносливость. Она даже может стать полноценной заменой силовых тренировок. Однако для этого необходимо обратить внимание не на продолжительность прогулки, а на саму технику ходьбы, передает The Wall Street Journal.

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По мнению экспертов, высокоинтенсивная ходьба может сжечь столько же калорий, сколько бег и силовые упражнения. Ходьба также помогает бороться с последствия стресса и повышает выносливость сердечнососудистой системы. Кроме того, это один из самых доступных видов спорта, который помогает добиться рекомендованных ВОЗ уровней двигательной активности. Эти рекомендации включают в себя от 150 до 300 минут умеренной активности в неделю или от 75 до 150 минут интенсивной активности в неделю.

"Нехватка времени — это главная причина, на которую люди ссылаются, когда пытаются оправдать нехватку физической активности в своей жизни. Однако ходьба доступна всем", — говорит Томас Эллисон, директор клиники спортивной кардиологии в Рочестере, штат Миннесота.

Он рекомендует сосредоточиться не на количестве шагов, а их качестве. Последние научные данные показывают, что не нужно добиваться пресловутых десяти тысяч шагов в день. Согласно исследованию Кембриджского университета, ежедневная 11-минутная быстрая прогулка способна снизить риск развития инсульта, сердечных заболеваний и нескольких видов рака.

По данным экспертов, начинающим можно слегка ускорить темп своей ходьбы и сделать шаг более "пружинистым" для того, чтобы повысить интенсивность нагрузки и пользу от своей прогулки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2011856-kak-intensivnaya-hodba-mozhet-zamenit-silovye-trenirovki-rasskazali-eksperty/