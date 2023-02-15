Ученые: Чем меньше студенты спят, тем хуже становятся их оценки

Сон. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследование ученых из США показало, что чем меньше студенты спят, тем хуже становятся их оценки. Каждый потерянный час ночного сна в начале академического семестра может стать причиной снижения среднего балла студента на 0,07, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Чем меньше студент спит ночью, тем ниже будет его средний балл в конце семестра. Такой вывод сделали авторы двухлетнего исследования, посвященного привычкам более чем 600 первокурсников колледжей, которое было опубликовано в понедельник в Proceedings of the National.

Исследователи обнаружили, что каждый потерянный час ночного сна в начале академического семестра связан с падением среднего балла студента на 0,07 в конце семестра. Если студент спит менее шести часов в сутки, влияние потери сна на его оценки становится еще более выраженным, считает Дэвид Кресуэлл, ведущий автор исследования и профессор психологии и неврологии в Университете Карнеги-Меллона.

"Вы накапливаете нехватку сна. И это может иметь довольно негативные последствия с точки зрения академических знаний", — сказал Кресуэлл.

По его словам, многие студенты говорят: "Я ложусь спать позже, потому что занимаюсь учебой допоздна". Однако сон может быть помощником студентов с точки зрения закрепления пройденной информации и благодаря здоровому сну успеваемость может улучшиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/2009309-uchenye-chem-menshe-studenty-spyat-tem-huzhe-stanovyatsya-ih-otsenki/