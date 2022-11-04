Эксперты: Полный переход на "летнее" время может негативно сказаться на здоровье американцев

Время. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты говорят, что переход на "летнее" время — это более вредная практика для здоровья человека, чем жизнь по стандартному времени. Большинство специалистов, изучающих циркадные ритмы организма, говорят, что люди должны жить в одной и той же временной зоне в течение года, передает The Washington Post.

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На этой неделе 48 штатов США, а также округ Колумбия, переведут свои часы с "летнего" времени на стандартное. Специалисты отмечают, что солнечный свет является ключом к поддержанию циркадных ритмов, циклов сна и бодрствования и общего состояния здоровья.

Филлис Зи, невролог и заведующий отделением медицины сна в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета, говорит, что отсутствие солнечного света может привести к нарушению циркадных ритмов. Это ситуация, в которой внутренние биологические часы не синхронизируются с солнечными часами.

В этом году Сенат США проголосовал за постоянный переход на "летнее" время. В 2023 году американцы в последний раз переведут часы и будут жить все остальные сезоны по "летнему" времени. Эксперты говорят, что главная проблема этой инициативы заключается в том, что это может привести к хронической рассинхронизации систем организма и различным проблемам со здоровьем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1995552-eksperty-polnyy-perehod-na-letnee-vremya-mozhet-negativno-skazatsya-na-zdorove-amerikantsev/