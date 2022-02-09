Эксперты дали пять советов, улучшающих ночной сон

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Британские эксперты дали несколько советов тем, кому нелегко заснуть ночью, передает Express.

Врач общей практики и специалист по изменению поведения доктор Рошан Мохидин рекомендует выработать свой режим сна. То есть ложиться и вставать каждый день необходимо в определенное время.

Если режим постоянно меняется и организм не может понять, когда надо идти спать, качество сна заметно снижается.

Некоторые ошибочно полагают, что если будут много спать на выходных, это восполнит их сон. На самом деле организм начинает привыкать к этому и режим с наступлением рабочих будней начинает сбиваться, говорит эксперт по сну Стефани Ромишевски.

"Наверстывание [сна] по выходным часто только увековечивает плохие циклы сна и может привести к бессоннице", - объяснила Ромишевски.

За час или два до сна нужно перестать пользоваться гаджетами. Так как синий свет, исходящий от экранов, нарушает сон.

Правильно выбрать позу во время сна тоже немаловажно. Эксперт по сну Нарван Амини рекомендует спать на боку или на спине. Что касается сна на животе, он вреден. Вызывает напряжение мышц и суставов, скованность, боль в спине и шее.

Перед сном нельзя пить напитки, содержащие кофеин, или алкогольные напитки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1955349-eksperty-dali-pyat-sovetov-uluchshayuschih-nochnoy-son/