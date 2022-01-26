Названы БАДы, нарушающие работу мозга

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Врач рассказал, потребление каких биологически активных добавок может оказаться бесполезным, передает Sputnik Россия.

Некоторые из БАДов на деле не обладают теми полезными свойствами, которые им приписывют. К примеру, омега-3-6-9 уже потерял свою значимость.

"Согласно исследованиям, которые касались кардиологии, в частности, ишемической болезни сердца, данный препарат не показал своей эффективности, и теперь его не рекомендуют применять для того, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий", - говорит невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

Некоторые с уверенностью потребляют экстракт гинкго билоба, думая, что это поможет улучшить когнитивные способности, укрепить иммунитет и замедлить старение мозга.

"Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией", - объяснила Аникина.

Принимать БАДы нужно так же, как и лекарственные препараты, И относиться к ним как к "конфетам" нельзя. Потому что в некоторых случаях это может навредить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthy-lifestyle/1952987-nazvany-bady-narushayuschie-rabotu-mozga/