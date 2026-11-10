Фиктивные прививки можно будет выявить через SMS: новый сервис запустили в Казахстане

Казахстанцы смогут проверять достоверность записей о вакцинации и сообщать о фиктивных прививках с помощью SMS, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Казахстанцы получили возможность сообщать о фиктивных записях о вакцинации с помощью SMS. Если в медицинской системе указано, что человеку сделали прививку, хотя на самом деле этого не было, он сможет уведомить об ошибке ответным сообщением.

К слову, новый сервис начал работать по всей стране 26 октября. После регистрации сведений о прививке в модуле "Вакцинация" гражданину или законному представителю ребенка автоматически приходит SMS с указанием вида вакцины и даты вакцинации.

Получателю предлагают проверить информацию и подтвердить, действительно ли ему сделали прививку. Для этого нужно отправить ответ на короткий номер 1414.

Предусмотрено два варианта ответа:

"811" ("Да") - если прививка действительно была сделана;

"812" ("Нет") - если вакцинация не проводилась.

"В случае, если информация в SMS не соответствует действительности, гражданин может сообщить об этом ответным сообщением. Это позволит своевременно выявлять возможные расхождения между фактически проведенной вакцинацией и сведениями, внесенными в медицинскую информационную систему.

Дополнительную информацию о вакцинации можно получить в мобильном приложении eGov Mobile", - отметили в ведомстве.

Ранее мы писали, что казахстанцев начнут предупреждать о скринингах и прививках по SMS от 1414.

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