Фиктивные прививки можно будет выявить через SMS: новый сервис запустили в Казахстане
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Казахстанцы смогут проверять достоверность записей о вакцинации и сообщать о фиктивных прививках с помощью SMS, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.
Казахстанцы получили возможность сообщать о фиктивных записях о вакцинации с помощью SMS. Если в медицинской системе указано, что человеку сделали прививку, хотя на самом деле этого не было, он сможет уведомить об ошибке ответным сообщением.
К слову, новый сервис начал работать по всей стране 26 октября. После регистрации сведений о прививке в модуле "Вакцинация" гражданину или законному представителю ребенка автоматически приходит SMS с указанием вида вакцины и даты вакцинации.
Получателю предлагают проверить информацию и подтвердить, действительно ли ему сделали прививку. Для этого нужно отправить ответ на короткий номер 1414.
Предусмотрено два варианта ответа:
- "811" ("Да") - если прививка действительно была сделана;
- "812" ("Нет") - если вакцинация не проводилась.
"В случае, если информация в SMS не соответствует действительности, гражданин может сообщить об этом ответным сообщением. Это позволит своевременно выявлять возможные расхождения между фактически проведенной вакцинацией и сведениями, внесенными в медицинскую информационную систему.
Дополнительную информацию о вакцинации можно получить в мобильном приложении eGov Mobile", - отметили в ведомстве.
Ранее мы писали, что казахстанцев начнут предупреждать о скринингах и прививках по SMS от 1414.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2454789-fiktivnye-privivki-mozhno-budet-vyyavit-cherez-sms-novyy-servis-zapustili-v-kazahstane/
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