"Изъятие препаратов и приостановка работы": Минздрав хочет усилить контроль за продажей лекарств с 2027 года

Минздрав Казахстана объявил о намерении усилить контроль за продажей лекарств с 2027 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, ведомство предложило усилить контроль за продажей лекарственных средств и медицинских изделий.

"Новые меры направлены на защиту граждан от некачественных, незарегистрированных препаратов, а также на оперативное пресечение незаконной торговли лекарственными средствами через аптеки, маркетплейсы, социальные сети и другие площадки", - говорится в сообщении.

Для этого разработан проект совместного приказа Министерства здравоохранения и Министерства национальной экономики, предусматривающий изменения в критерии оценки степени риска и проверочные листы в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

"Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности государственного контроля и надзора, прежде всего в случаях, когда выявленные нарушения могут представлять угрозу жизни и здоровью населения", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться:

продаже лекарственных средств без соответствующей лицензии;

реализации незарегистрированных, фальсифицированных и некачественных препаратов;

отпуску без рецепта врача лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропных и сильнодействующих веществ;

несоблюдению обязательных требований к осуществлению фармацевтической деятельности.

При выявлении таких нарушений уполномоченный орган сможет принимать предусмотренные законодательством меры, включая временное приостановление деятельности, запрет на реализацию отдельных препаратов либо их изъятие из обращения.

"Одновременно совершенствуется подход к планированию профилактических проверок аптек, фармацевтических организаций и других участников рынка.

При определении степени риска будут учитываться ранее выявленные нарушения, результаты проверок, сведения государственных органов, результаты расследований и другая информация, позволяющая оценить соблюдение установленных требований.

Таким образом, контрольные мероприятия будут в первую очередь направлены на организации, в деятельности которых имеются признаки нарушений, способных повлиять на безопасность и здоровье граждан. Это позволит более эффективно использовать ресурсы государственного контроля и снизить излишнюю нагрузку на добросовестных участников рынка", - сообщили в Минздраве.

Для добросовестных участников фармацевтического рынка совершенствование государственного контроля будет способствовать формированию прозрачных и единых условий работы, а для населения - обеспечению дополнительной защиты при приобретении лекарственных средств.

Проект совместного приказа разработан в рамках совершенствования законодательства в сфере государственного контроля и надзора.

Введение предлагаемых изменений планируется с 1 января 2027 года.

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