Как привлечь иностранных пациентов в Астану: в столице подготовили медицинских агентов

В столице завершился пятидневный обучающий курс по подготовке медицинских агентов, организованный акиматом города Астана. Участниками программы стали казахстанские специалисты, которые в дальнейшем смогут заниматься продвижением медицинских услуг Астаны на зарубежных рынках и привлечением иностранных пациентов в столичные клиники.

По информации организаторов мероприятия, обучение проходило со 2 по 6 ноября и включало теоретические занятия, практические упражнения, лекции экспертов и ознакомительный информационный тур по ведущим медицинским организациям города.

Основная задача курса – подготовить специалистов, которые смогут стать связующим звеном между иностранными пациентами и медицинскими организациями Астаны, содействовать продвижению медицинских услуг за рубежом и формировать новые каналы привлечения пациентов.

Кто такие медицинские агенты и зачем они нужны Астане?

Фото: Astana Tourism

Медицинский туризм – это не только оказание медицинской помощи иностранным гражданам. Это также международное продвижение медицинских возможностей страны, развитие партнерских отношений и формирование доверия к национальной системе здравоохранения.

Важную роль в этом процессе играют медицинские агенты. Они занимаются поиском потенциальных пациентов, представляют возможности медицинских организаций, взаимодействуют с зарубежными партнерами и помогают организовать обращение иностранных граждан в казахстанские клиники.

"Мы рассматриваем подготовку медицинских агентов как один из практических инструментов развития медицинского туризма в Астане. Наша задача – подготовить казахстанских специалистов, которые будут знать возможности столичных клиник, уметь продвигать их услуги и привлекать иностранных пациентов. Таким образом, мы формируем дополнительный канал продвижения медицинского потенциала столицы на международном уровне", - отметил Олжас Ибраев, заместитель председателя правления Astana Tourism.

Пять дней обучения: от теории к практике

Фото: Astana Tourism

Спикером курса выступила международный эксперт, автор книг в сфере медицинского туризма Виктория Сандалюк. Она поделилась профессиональным опытом и рассказала об особенностях работы медицинских агентов, инструментах привлечения иностранных пациентов, международном продвижении медицинских услуг и выстраивании эффективного взаимодействия с клиниками.

"Медицинский агент должен понимать не только специфику медицинских услуг, но и саму логику работы с иностранным пациентом. Важно уметь выявлять его потребности, грамотно презентовать возможности клиник, выстраивать доверительные отношения и сопровождать процесс взаимодействия. Именно профессиональный подход позволяет превратить интерес к медицинским услугам в реальное обращение пациента", - отметила Виктория Сандалюк.

В ходе занятий участники изучали практические инструменты работы с потенциальными клиентами, особенности коммуникации с зарубежными партнерами и механизмы продвижения медицинских услуг на целевых рынках.

Особое внимание уделили знакомству с медицинской инфраструктурой Астаны. В рамках информационного тура участники посетили ведущие медицинские организации столицы, где смогли непосредственно ознакомиться с их возможностями, направлениями лечения и условиями приема иностранных пациентов.

Участники – о новых знаниях и перспективах

Фото: Astana Tourism

Для участников курс стал возможностью получить новую профессиональную специализацию и познакомиться с перспективным направлением на стыке медицины и туризма.

О практической пользе обучения рассказала участница курса Аяна Жамансартова.

"До начала обучения я не до конца представляла, насколько комплексной является работа медицинского агента. Теперь понимаю, что это не просто поиск пациента, а целая система взаимодействия: от первого обращения до выбора клиники и организации лечения. Особенно полезным стало знакомство с возможностями медицинских организаций Астаны. Эти знания можно применять в дальнейшей работе по привлечению иностранных пациентов", - поделилась Аяна Жамансартова, участница курса.

Еще одна участница курса Мадина Искакова отметила перспективность медицинского туризма для Казахстана и важность грамотного представления возможностей столичных клиник на зарубежных рынках.

"У Астаны есть медицинские возможности, о которых необходимо рассказывать за пределами страны. При этом важно уметь правильно донести информацию до потенциальных пациентов, понимать их запросы и предлагать подходящие решения. Курс дал понимание того, как можно выстроить такую работу на практике", - рассказала Мадина Искакова.

Фото: Astana Tourism

По итогам программы участники, успешно прошедшие обучение, получили сертификаты.

Подготовка медицинских агентов стала одним из практических шагов в развитии медицинского туризма столицы. Формирование профессионального сообщества специалистов позволит активнее продвигать медицинские возможности Астаны на международных рынках, расширять партнерские связи и способствовать привлечению иностранных пациентов в Казахстан.

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