Современные медицинские технологии приходят в районы ВКО: новый кабинет МРТ появился в Алтае

Техническое открытие кабинета состоялось в конце лета, а с 5 октября прием пациентов ведется уже в штатном режиме. О важном для города и всего района событии рассказывает корреспондент NUR.KZ.

Появление кабинета МРТ в Алтае – огромная радость для местных жителей. Если ранее пациентам с подозрением на онкозаболевание или с инсультом для проведения исследования приходилось преодолевать почти 200 км, то теперь они могут пройти необходимую диагностику в своем городе.

"Некоторые пациенты не могли переносить дорогу, некоторые находились в горизонтальном положении – им нужны были соответствующие условия для транспортировки. Были риски того, что дорога может усугубить их состояние. Кроме того, МРТ-обследование требовалось многим стационарным пациентам", – рассказал главный врач межрайонной больницы города Алтай Олжас Нурекенов.

Фото: акимат района Алтай

Уже первый день работы кабинета показал его востребованность. Только за этот короткий отрезок врачи межрайонной больницы приняли 10 пациентов, проведя исследования шейного отдела, грудного отдела, головного мозга, коленного сустава и т.д. Всего же на данный момент МРТ здесь прошли 118 человек.

Одной из тех, кто уже успел пройти МРТ-диагностику в новом кабинете, стала местная жительница Румия Раздыкова. На протяжении долгих месяцев молодая мать была вынуждена терпеть сильные головные боли, так как выбраться на диагностику в Усть-Каменогорск у нее просто не было возможности.

"Данное обследование было назначено мне уже давно, но так как у меня работа и маленькие дети, выехать в областной центр тяжело. А теперь, когда у нас в городе Алтай открылся такой диагностический центр, все стало гораздо удобнее и быстрее", – отметила пациентка.

Фото: акимат района Алтай

Отмечается, что услугами нового кабинета МРТ могут воспользоваться жители не только Алтайского района, но и двух ближайших районов – Катон-Карагайского и Улкен-Нарынского. Предполагаемый охват качественной МРТ-диагностикой составит 50 тыс. человек.

Результаты исследований будут храниться в цифровой медицинской базе, что, при необходимости, позволит использовать их в рамках дальнейшего лечения пациента. Местные врачи смогут направлять их профильным специалистам и запрашивать второе мнение. Таким образом, само качество оказания медицинской помощи улучшится, а пациенту не придется проходить диагностику повторно в других учреждениях.

Фото: акимат района Алтай

Добавим, что в ближайшее время кабинет МРТ в Алтае перейдет на семидневный режим работы: это еще больше расширит доступ местных жителей к качественной диагностике. МРТ-исследование можно пройти бесплатно в рамках ОСМС и ГОБМП при соответствующем назначении лечащего врача.

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