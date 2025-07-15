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    Здоровье

      Умерла известный казахстанский врач Нина Каюпова

      Опубликовано:

      Нина Каюпова
      Фото: Нина Каюпова

      На 90-м году ушла из жизни выдающийся казахстанский врач, акушер-гинеколог, общественный деятель Нина Каюпова. За годы работы она помогла появиться на свет более 30 тыс. малышей.

      Нина Каюпова родилась 1 мая 1936 года в городе Зайсан, в Восточно-Казахстанской области. В 1959 году, после окончания Алма-Атинского государственного медицинского института, вышла на работу акушер-гинекологом роддома № 1 города Алма-Ата.

      В разные годы Нина Амировна занимала разные должности: аспирант Алма-Атинского государственного медицинского института, ассистент, доцент кафедры Алма-Атинского государственного медицинского института, главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения КазССР.

      С 1981 года заместитель директора, а с 1983 года - директор НИИ акушерства и гинекологии Министерства здравоохранения КазССР, позже с 1991 года по 1999 года - директор Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка.

      Именно под руководством профессора Каюповой было принято историческое решение по передаче в ведение Министерства здравоохранения РК специализированного лечебного корпуса в городе Алматы для организации на его базе Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка (в простонародье Центр матери и ребенка), который оснащается новейшей медицинской аппаратурой и оборудованием, лабораторными технологиями мирового уровня.

      За годы своей трудовой деятельности Нина Амировна помогла появиться на свет более 30 тыс. человек.

      Нина Амировна автор многочисленных статей и научных материалов, посвященных проблемам охраны здоровья материнства и детства, автор монографий "Национальная политика охраны репродуктивного здоровья женщин в Казахстане", "Беременные группы высокого риска", "Аборт и планирование семьи", "Основы перинатальной биохимии", более 200 статей.

      Важнейшим период в биографии Нины Каюповой занимает законотворческая деятельность. От Республиканского совета в начале 1990-х в числе пяти женщин она избиралась народным депутатом Верховного совета ХII созыва, набрав 91,7% голосов при тайном голосовании.

      А на рубеже тысячелетий Нина Каюпова была назначена депутатом сената парламента РК, активно работая в Комитете по социально-культурному развитию. От Казахстана она была избрана членом Координационного комитета женщин-парламентариев Межпарламентского союза.

      С 2003 года до последнего времени Нина Амировна была главным научным сотрудником Республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка - главным редактором журнала "Акушерство, гинекология и перинатология".

      До последнего дня профессор Каюпова активно интересовалась проблемами здравоохранения Казахстана, сопереживала осуществлению их реформ, и порой с горечью отмечала дефицит медицинских кадров в нашей стране.

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