Глава атырауского облздрава помог женщине, потерявшей сознание в самолете (видео)

Глава управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев помог пассажирке самолета, которой стало плохо во время перелета, передает NUR.KZ.

Пост появился на Instagram-странице atyrauoil.official.

Как пишут авторы поста, ночью во время перелета из Атырау в Астану одной из пассажирок рейса стало плохо, она потеряла сознание.

Бортпроводники оперативно отреагировали на ситуацию и спросили, есть ли на борту врач. Этим же рейсом летели руководитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев и врач одной из алматинских клиник Загира Анык. Они оперативно оказали женщине первую помощь.

"Благодаря их профессиональным навыкам и слаженным действиям женщине стало легче, она пришла в себя", - говорится в публикации.

Сейчас женщина находится в стабильном состоянии, она планирует пройти медобследование.

В завершение авторы публикации выразили благодарность медикам и бортпроводникам Air Astana.

В управлении здравоохранения Атырауской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что Кайсар Абдалиев летел тем рейсом и оказал помощь пассажирке.

На сайте управления здравоохранения Атырауской области указано, что Абдалиев Кайсар Кайратулы окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Яссауи по специальности "Лечебное дело" и КазГЮУ по специальности "Юриспруденция".⠀

Кайсар Абдалиев. Фото: gov.kz

В разные годы занимал должности в Национальном кардиохирургическом центре, различных департаментах Минздрава, три года работал заместителем главы облздрава Атырауской области.

В январе 2023-го занял пост руководителя управления здравоохранения Атырауской области.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.