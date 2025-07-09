Глава атырауского облздрава помог женщине, потерявшей сознание в самолете (видео)
Опубликовано:
Глава управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев помог пассажирке самолета, которой стало плохо во время перелета, передает NUR.KZ.
Пост появился на Instagram-странице atyrauoil.official.
Как пишут авторы поста, ночью во время перелета из Атырау в Астану одной из пассажирок рейса стало плохо, она потеряла сознание.
Бортпроводники оперативно отреагировали на ситуацию и спросили, есть ли на борту врач. Этим же рейсом летели руководитель управления здравоохранения Атырауской области Кайсар Абдалиев и врач одной из алматинских клиник Загира Анык. Они оперативно оказали женщине первую помощь.
"Благодаря их профессиональным навыкам и слаженным действиям женщине стало легче, она пришла в себя", - говорится в публикации.
Сейчас женщина находится в стабильном состоянии, она планирует пройти медобследование.
В завершение авторы публикации выразили благодарность медикам и бортпроводникам Air Astana.
В управлении здравоохранения Атырауской области корреспонденту NUR.KZ подтвердили, что Кайсар Абдалиев летел тем рейсом и оказал помощь пассажирке.
На сайте управления здравоохранения Атырауской области указано, что Абдалиев Кайсар Кайратулы окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Яссауи по специальности "Лечебное дело" и КазГЮУ по специальности "Юриспруденция".⠀
В разные годы занимал должности в Национальном кардиохирургическом центре, различных департаментах Минздрава, три года работал заместителем главы облздрава Атырауской области.
В январе 2023-го занял пост руководителя управления здравоохранения Атырауской области.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2263485-glava-atyrauskogo-oblzdrava-pomog-zhenshchine-poteryavshey-soznanie-v-samolete-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах