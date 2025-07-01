Цены на лекарства, итоги аудита, критика Минздрава: интервью с Акмарал Альназаровой

Когда казахстанцы наконец почувствуют реальный эффект от реформ в сфере лекарственного обеспечения - об этом в интервью NUR.KZ рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Система лекарственного обеспечения в Казахстане — одна из самых обсуждаемых тем в здравоохранении. В центре внимания — закупки, ценообразование, логистика, и, конечно, доступность препаратов для людей. О том, что уже меняется, какие ошибки признает Минздрав, и когда казахстанцы наконец почувствуют реальный эффект от реформ в интервью NUR.KZ рассказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

– Акмарал Шарипбаевна, итоги государственного аудита, проведенного Высшей аудиторской палатой, вызвали широкий общественный резонанс и были предметом обсуждения на уровне Мажилиса. В основном они коснулись сферы лекарственного обеспечения. Как вы оцениваете прозвучавшие выводы?

– Проверка была объективной и полезной. Аудит охватил всю систему – от составления списков лекарств до того, как используются деньги и как устроена логистика. Многие проблемы действительно есть, и мы начали их решать. Мы не перекладываем ответственность, потому что понимаем, что в системе накопилось много перекосов, которые годами считались нормой. Сейчас мы работаем над реализацией комплексного плана по их поэтапному устранению. У нас есть четкое понимание, как трансформировать систему.

– Начнем с самого чувствительного вопроса – вопроса ценообразования на лекарства, который волнует казахстанцев в первую очередь. Что сделано на сегодня для сдерживания роста цен на препараты, как в бесплатном перечне, так и в розничном сегменте?

– Вопрос очень важный. Сегодня мы пересматриваем все механизмы ценообразования, чтобы убрать скрытые наценки и непрозрачные схемы. Во-первых, это касается бесплатных лекарств по программам ГОБМП и ОСМС, которые относятся к сегменту госзакупок. Тут мы провели полномасштабный пересмотр подходов: исключили скрытые надбавки, ввели единую шкалу наценок, а цены теперь формируются на основе международных баз данных.

Так нам удалось не просто снизить предельные цены, а сделать процесс более прозрачным. В результате цены по ряду позиций снизились на 18–24%, при этом поставки сохранены. В будущем это может сэкономить десятки миллиардов тенге.

Во-вторых, реформы в ценообразовании коснулись и оптово-розничного сегмента, сети частных аптек, где также сейчас пересматриваются предельные цены на реализуемые препараты.

В результате новых подходов, предельные цены на 60% препаратов в рознице должны быть снижены в среднем на 26,5%. Это приведет к выравниванию цен между регионами, устранению необоснованной наценки и, главное, к снижению финансовой нагрузки на граждан. Безусловно, такие беспрецедентные меры вызывают обеспокоенность у части игроков рынка. Но мы исходим из интересов пациента.

– Как вы меняете процесс закупок и доставки лекарств, ведь часто именно логистика дает сбой?

– Мы полностью пересматриваем подход к закупу и логистике – это два взаимосвязанных элемента, которые ранее работали разрозненно. Сейчас мы строим сквозную систему, от потребности до последней мили.

Сначала закуп. Мы ушли от избыточной централизации и перешли к планированию, основанному на фактическом потреблении и остатках. Разработан механизм регулярной корректировки заявок медорганизациями, внесены изменения в нормативные приказы. Кроме того, внедрены электронные инструменты мониторинга, которые позволят более точно прогнозировать и избегать дефицитов.

Теперь о логистике. Прежде всего мы убрали монополию – хранение и транспортировка теперь закупаются раздельно, на конкурентной основе. Это позволило привлечь новых игроков и снизить стоимость.

Мы уже видим эффект – только в этом году экономия на логистике превысила 1 миллиард тенге. Кроме того, мы исключили обязательность GDP-сертификации для медицинских изделий (где это допустимо), не снижая при этом требований к качеству. Также расширены полномочия альтернативных логистических операторов, включая "Казпочту". Все это элементы новой модели: более гибкой, прозрачной и устойчивой.

Однако мы должны признать: реформа логистики и закупа упирается в устойчивую инерцию в ряде звеньев системы. "СК-Фармация" – ключевой оператор, но именно здесь накапливались проблемы: ограниченная цифровизация, слабая логистическая гибкость, недостаточная реакция на реформы. Это не вопрос персоналий, а результат имеющегося дефицита системных изменений.

Сегодня мы усилили контроль, проводим аудит, формируем новую архитектуру подотчетности. Наша задача – выстроить более гибкие и результативные механизмы взаимодействия.

– Можете назвать конкретные недостатки, выявленные в результате проверки, и какая работа по ним проведена?

– Аудит вскрыл целый ряд направлений, нуждающихся в корректировке. Например, не было системы, которая бы отслеживала, какие препараты кому и по каким показаниям выданы. Сейчас мы разрабатываем цифровой инструмент, который это будет отслеживать, и уже к началу следующего года его внедрим.

Отдельное направление, требующее внимания – это пересмотр и актуализация клинических протоколов. В них, к сожалению, по заключению экспертов, сохраняются препараты с недоказанной эффективностью. Мы начали масштабную работу: все протоколы будут приведены в соответствие с международными стандартами доказательной медицины.

Также требуется улучшение взаимодействия между звеньями системы – НЦЭЛС, ННЦРЗ, Формулярной комиссией и СК-Фармацией. В частности, Национальный центр экспертизы лекарственных средств (НЦЭЛС) нуждается в усилении кадрового потенциала и сокращении сроков процедур. Национальный научный центр развития здравоохранения (ННЦРЗ) – в обеспечении информатизации и прозрачности деятельности. И, конечно, "СК-Фармация" – здесь проблематика наиболее объемная, которая касается вопросов обеспечения закупа лекарств и медизделий.

– Медицинские организации часто жалуются, что графики отгрузки препаратов не учитывают реальную потребность. Планируются ли изменения?

– Да, и это важное направление. Мы уже внесли изменения в типовые договоры между поставщиками и "СК-Фармацией". В них теперь предусмотрена возможность корректировать графики поставок на основе фактического потребления и остатков в медицинских организациях.

Одновременно внесены правки в Приказы №110 и №89, чтобы обеспечить нормативную базу для адаптивного планирования. Разрабатывается методология, по которой каждая организация сможет гибко пересчитывать заявки, что особенно важно для стационаров.

– Какие шаги предпринимает ваше ведомство по снижению барьеров для выхода на рынок новых лекарственных средств и медицинских изделий?

– Мы упростили и ускорили процесс регистрации новых препаратов. Теперь все документы можно подать через "единое окно", и процедура занимает до 100 рабочих дней, а в случае с уже проверенными препаратами (речь о препаратах, одобренных EMA, FDA, MHRA и другими ведущими регуляторами) – всего 15 дней.

Также введена новая удобная система подачи документов. Теперь компаниям не нужно повторно согласовывать сразу несколько приказов, мы все объединили в одну услугу. А вместо сложных расчетов по максимальным ценам используется понятный подход – берется средняя цена по трем странам с самыми низкими ценами. Это упрощает вход на рынок, ускоряет процесс регистрации и делает его более прозрачным.

– Какие шаги предпринимаются министерством для поддержки отечественной фармацевтической промышленности в условиях текущих реформ?

– Мы видим, что конкурентоспособность фармпроизводства – это вопрос национальной безопасности. Поэтому параллельно с реформой ценообразования и закупа мы совершенствуем механизм прямых долгосрочных контрактов с производителями.

Также внедряется механизм соглашений об инвестициях (СОИ) – он позволяет формализовать взаимные обязательства государства и производителей. С нашей стороны – гарантии объема закупа и нормативной стабильности. Со стороны бизнеса – обязательства по локализации, внедрению технологий, созданию рабочих мест. Такой подход уже доказал свою эффективность в других секторах экономики, и теперь последовательно внедряется и в здравоохранении.

Уже в этом году на пилотной основе планируем заключение соглашений по ключевым позициям, в том числе для амбулаторного сегмента. Это обеспечит предсказуемость, загрузку производственных мощностей и стабильное снабжение пациентов.

Кроме того, идет работа над унификацией требований к GMP и клинической документации, чтобы отечественные компании могли быстрее выводить продукты на рынок без снижения качества.

– Министерство анонсировало изменения в системе амбулаторного лекарственного обеспечения. Какие конкретные улучшения в этом направлении ждать пациентам?

– Мы пересматриваем список бесплатных и льготных препаратов, которые пациенты получают по рецепту. Из него убирают дублирующие и малоэффективные лекарства, а оставляют только те, чья польза доказана современной медициной. Это даст возможность лечить качественнее, расширить охват пациентов и сэкономить деньги, которые можно направить на покупку более нужных и современных препаратов.

Мы масштабно цифровизируем процесс. Сейчас разрабатывается система, которая будет учитывать, что и кому назначают, и сверять это с медицинскими протоколами. Это поможет избежать лишних закупок и дефицита.

Также мы пересматриваем цены – благодаря новой модели их расчета уже ожидается снижение стоимости препаратов примерно на 12%. А общая экономия от этих шагов может составить около 50 млрд тенге, которые пойдут на расширение помощи.

Это не просто косметические правки, а глубокое обновление всей системы, чтобы она была современной, справедливой и устойчивой.

– В последние годы складывается впечатление, что основное внимание сосредоточено на обеспечении пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями. Вместе с тем, другие группы больных зачастую сталкиваются с недостаточным охватом лекарственной терапией. Не возникает ли здесь перекоса?

– Орфанные пациенты действительно требуют особого внимания, и государство, в силу гуманных и этических соображений, предоставляет доступ к терапии, которая может быть единственным шансом на жизнь. Однако, обеспечивая приоритетность таким категориям, мы также видим риски дисбаланса.

Именно по этой причине в текущей реформе мы вводим дифференцированный подход: охват массовых заболеваний будет увеличиваться за счет высвобожденных средств, в том числе за счет оптимизации закупа орфанных и дорогостоящих препаратов, исключения малоэффективных позиций, актуализации протоколов.

Усиление роли благотворительных фондов в обеспечении таких узких категорий, как орфанные пациенты, должно помочь соблюсти баланс между интересами различных категорий пациентов, о чем говорит зарубежный опыт, в том числе у наших соседей (Узбекистан, Россия).

– Минздрав сейчас оказался в центре критики и хейта, как извне, так и внутри самой системы здравоохранения. Скажите, как вы относитесь к такому информационному прессингу?

– Разные мнения - это неотъемлемая часть открытого профессионального диалога. Особенно в периоды трансформаций, когда привычные механизмы пересматриваются, а акценты смещаются в сторону эффективности, прозрачности и подотчетности.

Министерство уже запустило масштабную оптимизацию – как в вопросах перечней и ценообразования, так и в моделях закупа и логистики. Только за счет новых подходов в регулировании цен, формировании перечней и проведении закупа мы рассчитываем на совокупную экономию более 100 млрд тенге. Это конкретный результат, который мы ставим в центр нашей работы.

Мы понимаем, что любые структурные реформы, особенно в такой чувствительной сфере, как здравоохранение, вызывают определенную реакцию. Тем более если затрагиваются устоявшиеся интересы. Где меняются правила всегда найдутся те, кто будет сопротивляться. Это естественный процесс, а не свидетельство неэффективности.

При этом мы четко осознаем, что в процессе изменений могут возникать искажения, эмоциональные трактовки и даже попытки дискредитации, как извне, так и внутри. Но это не должно становиться поводом для отказа от реформ. Мы открыты для профессионального, конструктивного диалога, но он должен вестись на основе фактов, а не домыслов.

В центре наших реформ - пациент, его право на качественную, доступную, своевременную медицинскую помощь.

– Спасибо за интервью!