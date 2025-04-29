Родившаяся на сроке 26 недель девочка из Кокшетау нуждается в реабилитации от ДЦП

6-летняя Еркемай из Кокшетау родилась на сроке 26 недель. Она долгое время находилась в реанимации, но справилась с тяжелым состоянием. Сейчас девочка снова ведет борьбу - с ДЦП, передает NUR.KZ.

Как вспоминает мама девочки Айдана Анапина, во время беременности на УЗИ не было никаких признаков того, что дочь родится особенной. Однако на 26 неделе женщина попала в реанимацию из-за высокого давления. Боясь за ребенка, Айдана молила докторов спасти малышку даже ценой жизни матери.

Наутро врачи решили провести операцию, в результате чего на свет появилась маленькая Еркемай. Ее сразу забрали в реанимацию, где она и Айдана провели полтора месяца. Новорожденная пережила за это время два сердечных приступа, говорит мама, но выжила, а после реанимации задышала самостоятельно, без кислорода.

Когда девочка набрала нужный вес, Еркемай и маму выписали. Зная, что сложности при рождении могут дать свои последствия, Айдана почти незамедлительно начала действовать - возить ребенка на лечение и реабилитации.

"Уже на протяжении 6 лет мы идем к успеху маленькими шагами. Конечно же, есть добрые люди с большим сердцем, которые нам помогают. Лечения ребенка с тяжелым диагнозом, к сожалению, дело не быстрое. Но после каждого курса мы радуемся новым успехам, и мое материнское сердце верит в мою дочь" - говорит Айдана.

В прошлом году, вспоминает она, у Еркемай обнаружили новообразование в носоглотке. Дочери долго не могли поставить точный диагноз. Девочка мучилась приступами и остановкой дыхания. Мама боялась спать по ночам, охраняя сон малышки. Однако после проведенной операции ситуация улучшилась - сейчас Еркемай чувствует себя хорошо, собирается с силами и готовится к новому курсу реабилитации.

"В этом году у нас большие планы на лечение, но это стоит очень больших денег. Мне одной не осилить такие суммы, поэтому я хочу обратиться вновь к нашим добрым людям", - говорит мама.

Реабилитацию Еркемай будет проходить в Алматы, в реабилитационном центре "Территория успеха". Сумма к сбору составляет 1 065 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 5106 2631

Halyk: 4003 0351 1072 6903

Карты привязаны к номеру: +7 771 375 26 13

Айдана Анапина, мама

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