Времени все меньше: мальчику из Кокшетау с врожденным пороком сердца требуется лечение в США

3-летний Алдияр из Кокшетау имеет врожденный порок сердца. Ему требуется лечение и операция за границей, но сумма для оплаты по счету неподъемна для семьи, передает NUR.KZ.

"С самого рождения мы боремся за здоровье Алдияра. Наблюдались в Центре Сердца в Астане. Но у сына развилась легочная гипертензия, из-за которой теперь сделать запланированную операцию в Казахстане не могут. Гипертензия нарастает и может привести к неоперабельности ребенка.

Нам посоветовали обратиться в зарубежные клиники. Время - против нас, ребенок растет, растет и нагрузка на его сердечко, которое и так работает в полсилы с одним желудочком.

Сейчас у Алдияра сатурация всего 73-78% ( когда как у здорового человека она 99%). Он часто болеет ОРВИ, быстро устает, много спит, не может играть в активные игры, синеет, а также появляется одышка при ходьбе", - рассказала мама мальчика Мейрамгуль Шонова.

Она рассказала, что семья обратилась в зарубежные клиники. После долгих поисков надежду дала только клиника из США, однако стоимость лечения и операции для казахстанской семьи непосильна - 381 173 долларов.

"Мы начали продавать свою недвижимость, машину, но даже при продаже всего, что у нас есть, такую огромную сумму нам не осилить. Поэтому открыли сбор самостоятельно, но он идет очень медленно. На сегодня мы собрали чуть больше половины от суммы - 202 000 долларов.

Алдияр - очень смышленый, умный, любит играть с буквами алфавита и цифрами. Я, как мама, очень хочу, чтобы мой сын смог прожить долгую и счастливую жизнь. Я делаю для этого все возможное, чтобы получить высококвалифицированную медицинскую помощь с нашим сложным диагнозом", - говорит мама.

Она добавляет, что борьба за жизнь может дать положительные результаты, если финансовая часть соберется как можно быстрее. Ведь риск неоперабельности растет, а времени у Алдияра все меньше. :

Kaspi: 4400 4302 7172 0358

Halyk: 4003 0351 4101 1598

Мейрамгуль Ш., мама

Тел.: +7 776 130 55 71

Instagram @aldiar_sbor