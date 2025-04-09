Родители 7-летней девочки обвинили врачей в ее смерти в Костанае (видео)

Семилетняя девочка умерла в больнице в Костанае. Ее родители винят в произошедшем врачей, а полиция назначила экспертизу, передает телеканал "Алматы".

Родители семилетней Раяны из Костаная до сих пор не могут поверить в то, что их дочери больше нет. В конце февраля девочка простыла, в поликлинике назначили лечение и прописали антибиотик. Однако температура возвращалась, кашель не проходил. В итоге ребенку поменяли три антибиотика, но результата не было, тогда женщина сама привезла ребенка в инфекционную больницу.

"Врач осмотрела ребенка, послушала, говорит: "Зачем вы приехали? У вас все хорошо. У вас горло, езжайте домой. Лечитесь. Здесь в инфекционке что-нибудь зацепите". Я говорю, как домой, если у ребенка температура? Она говорит, если настаиваете, я положу. Я говорю, конечно", - рассказала мать Р. Кобжановой Динара Кобжанова.

В больнице у ребенка взяли кровь и на следующий день сделали рентген, а также УЗИ брюшной полости. Стало ясно, что у девочки тяжелая пневмония. Но узнала об этом мама Раяны только, когда малышке стало совсем плохо, перед реанимацией. Оттуда девочка живой так и не вернулась.

"Любой технически грамотный человек понимает, как можно назначить антибиотик, не произведя никакой диагностики, элементарных анализов. Аллергии не было, патологий у ребенка не было. Я считаю, это элементарные действия", - сказал отец девочки Рустем Кобжанов.

В Управлении здравоохранения сообщили, что к ним родители не обращались по поводу лечения. Сейчас создана рабочая группа для проведения расследования, по итогу будет дан всесторонний анализ обстоятельств.

В полиции же тем временем начали досудебное расследование.

"В настоящее время назначена соответствующая экспертиза, вместе с тем будет назначена проверка в областном Департаменте медицинского фармацевтического контроля. Процессуальное решение будет принято по результатам экспертизы и проверки", - сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева.

Родители хотят привлечь к ответственности врачей поликлиники, скорой помощи и инфекционной больницы. Они уверены, трагедии можно было бы избежать при своевременном назначении анализов и рентгена.

Напомним, в конце прошлого года в Костанайской областной детской больнице умер 10-месячный ребенок. Тогда родители также обвинили в смерти малыша медиков.

Похожая история произошла в прошлом году и в Актау. Родители умершего в больнице мальчика считают причиной этому врачебную халатность. Они пытались добиться наказания для врачей, но не смогли.

Отметим, ранее стало известно, что казахстанцам, пострадавшим от ошибок медиков, будут выплачивать страховку. Медорганизации и частные врачи обязали застраховать "профессиональную ответственность". В случае их ошибок пострадавшие пациенты будут получать выплаты.