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Более 100 магнитных бусин проглотил двухлетний малыш в Алматы

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Извлеченные бусины
Извлеченные бусины. Фото: Управление здравоохранения Алматы

Хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка более 100 магнитных бусин в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на городское Управление здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Алматы, 20 февраля в городской Центр детской неотложной медицинской помощи поступил ребенок 2 лет 3 месяцев с жалобами на возможное проглатывание инородного тела.

Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости ребенок мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным.

При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2 × 2,2 см. Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела.

Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства - лапаротомии и гастротомии. В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин.

После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.

Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.

Напомним, похожий случай произошел несколько лет назад: тогда в столице провели операцию, в ходе которой из желудка и носа 7-летней девочки достали более ста магнитов.

А в конце января этого года врачи Туркестанской областной детской больницы провели сложную операцию и вытащили из желудка 6-летней девочки килограмм волос.

Также в Павлодаре из желудка 10-летней девочки врачи извлекли ком волос. Операция длилась полтора часа. Несколько дней школьница провела в реанимации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2224349-bolee-100-magnitnyh-busin-proglotil-dvuhletniy-malysh-v-almaty/