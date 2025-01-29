Казахстанские врачи извлекли килограмм волос из желудка 6-летней девочки

Врачи Туркестанской областной детской больницы провели сложную операцию и вытащили из желудка 6-летней девочки килограмм волос, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

По информации пресс-службы акимата Туркестанской области, девочка, у которой в желудке обнаружили большое количество инородных предметов, была экстренно доставлена в приемное отделение на машине скорой помощи. По словам матери, ребенок жаловался на боль в области желудка, слабость, потерю аппетита и снижение веса.

"В ходе обследования было выявлено инородное тело, после чего незамедлительно проведена операция. В ходе хирургического вмешательства врачи извлекли из желудка ребенка плотный комок волос весом около 1 килограмма. Операция прошла успешно, и уже на следующий день девочка была переведена в палату. После недели лечения в больнице она выписана домой в удовлетворительном состоянии", - сказано в сообщении.

По словам медиков, подобные случаи происходят, когда дети остаются без присмотра: они могут класть в рот различные предметы, что приводит к накоплению вредных веществ в организме.

"Это представляет серьезную угрозу для их жизни. Мы призываем родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. В Туркестанской областной детской больнице хирургическая помощь оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи", - объяснил хирург областной детской больницы Мукагали Темирбеков.

В этом месяце в Павлодаре из желудка 10-летней девочки врачи извлекли ком волос. Операция длилась полтора часа. Несколько дней школьница провела в реанимации.

Также мы писали, что хирурги в Таразе извлекли из желудка подростка огромный шар из волос. Весило образование более одного килограмма.

Кроме того, в Алматы 10-летний мальчик попал в больницу с жалобами на боль в животе. Врачи обнаружили у него в желудке огромный ком из волос и шерсти.