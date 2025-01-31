Десятки врачей пытались купить квалификацию в двух областях Казахстана
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В Карагандинской области и области Ұлытау 39 врачей и медсестер пытались купить сертификаты с высоким уровнем квалификации, передает телеканал "Астана".
Факт выявили специалисты Комитета медицинского и фармацевтического контроля. Цена документа составляла 250 тысяч тенге. Приобрести его пытались сотрудники государственный и частных клиник.
Как отмечает телеканал, чтобы такой сертификат получить легально, нужно сдать тесты и получить оценку работы по профдеятельности. Однако медики, судя по всему, хотели облегчить себе задачу.
Сейчас нарушители временно отстранены от работы и привлечены к административной ответственности. А выдача фейковых сертификатов приостановлена.
"Когда мы начали расследование, то мы понимали , что это махинации в электронной программе. В национальном центре экзаменации нам подтвердил, что ни один их этих работников не был на этапе оценки знаний.
80% указали, что за определенную услугу были переданы наличные средства или переводы третьим лицам за оказание услуги", - сообщила глава Департамента медицинского и фармацевтического контроля Минздрава по Карагандинской области Ольга Смирнова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2217072-desyatki-vrachey-pytalis-kupit-kvalifikaciyu-v-dvuh-oblastyah-kazahstana/