Власти Танзании отвергли подозрения ВОЗ о возможной новой вспышке вируса Марбург

Власти Танзании отвергли подозрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возможной новой вспышке вируса Марбург на северо-западе страны, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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ВОЗ заявила, что в регионе Кагера за последние пять дней зарегистрировано девять предполагаемых случаев заболевания, восемь из которых закончились летальным исходом. Однако министр здравоохранения Танзании Джениста Мхагама сообщила, что результаты анализов всех подозреваемых случаев оказались отрицательными.

Министр также подчеркнула, что страна усилила системы надзора и мониторинга заболеваний.

Первая вспышка вируса Марбург в Танзании произошла в марте 2023 года в округе Букоба. Тогда она продолжалась почти два месяца, унеся жизни шести человек.

Вирус Марбург, сходный с лихорадкой Эбола, вызывает высокую температуру, мышечные боли, диарею, рвоту и может привести к смерти вследствие сильной кровопотери.