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Использование красного красителя в производстве продуктов и напитков запретили в США

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Парень держит бутылку с газировкой
Газировка. Иллюстративное фото: pexels.com

В США запретили использование синтетического красителя Red No 3, широко применяемого для придания продуктам и напиткам яркого вишнево-красного оттенка, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) приняло решение о запрете после того, как исследования выявили связь красителя с развитием рака у самцов лабораторных крыс.

Хотя воздействие этого вещества на людей значительно ниже, законодательство США обязывает запрещать вещества, если обнаружена какая-либо связь с онкологическими заболеваниями. Краситель чаще всего используется в производстве конфет, тортов, печенья, замороженных десертов, глазури и некоторых медикаментов.

Инициатива о запрете была подана в 2022 году группами, включая Центр науки в интересах общественности. Активисты утверждали, что краситель представляет риск для здоровья, особенно для детей, учитывая его широкое использование в потребительских товарах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2212232-ispolzovanie-krasnogo-krasitelya-v-proizvodstve-produktov-i-napitkov-zapretili-v-ssha/

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