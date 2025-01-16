Использование красного красителя в производстве продуктов и напитков запретили в США
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В США запретили использование синтетического красителя Red No 3, широко применяемого для придания продуктам и напиткам яркого вишнево-красного оттенка, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.
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Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) приняло решение о запрете после того, как исследования выявили связь красителя с развитием рака у самцов лабораторных крыс.
Хотя воздействие этого вещества на людей значительно ниже, законодательство США обязывает запрещать вещества, если обнаружена какая-либо связь с онкологическими заболеваниями. Краситель чаще всего используется в производстве конфет, тортов, печенья, замороженных десертов, глазури и некоторых медикаментов.
Инициатива о запрете была подана в 2022 году группами, включая Центр науки в интересах общественности. Активисты утверждали, что краситель представляет риск для здоровья, особенно для детей, учитывая его широкое использование в потребительских товарах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2212232-ispolzovanie-krasnogo-krasitelya-v-proizvodstve-produktov-i-napitkov-zapretili-v-ssha/