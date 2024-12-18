"Полнейшая антисанитария": состояние душевой в больнице возмутило павлодарцев

В Сети появилось видео из городской больницы №1 Павлодара. В душевой отделения гинекологии можно заметить разбитую плитку, рваную шторку и грязь, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео из душевой в первой городской больнице Павлодара появилось в Instagram. Автор ролика указывает, что помещение предназначено именно для рожениц.

На кадрах видна грязная плитка, местами с ржавыми подтеками и трещинами. Отдельно стоит ванна. Также есть душевая, прикрытая шторкой с большой дырой. На потолке - осыпавшаяся штукатурка.

В обсуждении условий в городской больнице приняли участие в том числе и те женщины, что бывали в ее стенах.

"Рожала в 2006 году, ничего не изменилось", "Ничего и не изменилось за 20 лет", "Ужас, мне скоро идти рожать туда, а там полнейшая антисанитария", - пишут жительницы Павлодара в комментариях под видео.

Между тем некоторые отметили, что видео снято не в родильном отделении, а в гинекологическом. При этом, несмотря на условия, павлодарки хвалят работу врачей и медсестер.

"В павлодарской городской больнице №1 завершена реконструкция корпуса А. Отделение гинекологии будет переведено в отремонтированный корпус до конца декабря текущего года. Каждая палата оснащена санитарной комнатой и душевой", - ответили в городской больнице №1.

Ранее депутат Маханбет Амангелды на сессии областного маслихата предложил уволить главврачей городской больницы №1 Павлодара и горбольницы Экибастуза, а также привлечь к ответственности главврача больницы №3. Он сослался на данные Фонда обязательного медицинского страхования, по которым кредиторская задолженность городской больницы №1 Павлодара достигла 1 млрд 235 млн тенге.

В Павлодарской области также участились жалобы на здравоохранение. По словам главного врача региона, большая часть обращений поступает на 1 и 4 поликлиники, а также на больницу №1. Чтобы исправить ситуацию, аким региона предложил применять метод "тайного покупателя".