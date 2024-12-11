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ВОЗ: Десятки пациентов с "загадочным вирусом" из Конго также заражены малярией

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Врач держит в руках шприц и флакон с вакциной
Врач. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты ВОЗ, расследующие вспышку нового загадочного заболевания в Демократической Республике Конго, сообщили, что у десяти пациентов из 12 обнаружена малярия, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что у заболевших может быть более одного диагноза.

"Из 12 первоначально собранных образцов 10 дали положительный результат на малярию. Однако существует вероятность, что речь идет о смешанных инфекциях. Для более точного понимания будут собраны и протестированы дополнительные образцы", — сообщил представитель ВОЗ.

Неопознанные случаи заболеваний в отдаленных районах Конго вызвали серьезные опасения. В ответ на это ВОЗ совместно с Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний направила группы специалистов для исследования причин вспышки. Работа над выявлением точной природы болезни продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2198861-voz-desyatki-pacientov-s-zagadochnym-virusom-iz-kongo-takzhe-zarazheny-malyariey/

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