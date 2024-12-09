ВОЗ направит экспертов в Конго из-за вспышки неизвестного вируса
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В Демократической Республике Конго зарегистрировано 416 случаев неизвестного гриппоподобного заболевания, известного как болезнь X, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила группу быстрого реагирования для расследования причин вспышки и оказания помощи местным медицинским службам.
Симптомы болезни включают лихорадку, головную боль, кашель, насморк и мышечные боли. С конца октября случаи были зафиксированы в зоне здоровья Панзи на юго-западе страны, причем более половины заболевших — дети младше пяти лет.
Также сообщается о выздоровлении 50-летнего мужчины в Италии, госпитализированного после поездки в Конго.
ВОЗ рассматривает острое воспаление легких, грипп, COVID-19, корь и малярию как возможные причины возникновения нового заболевания. Врачи на местах помогают лечить больных и информируют местное население о вспышке.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2198000-voz-napravit-ekspertov-v-kongo-iz-za-vspyshki-neizvestnogo-virusa/