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Ученые: Птичий грипп может мутировать и стать опасным для человека

Опубликовано:

Человек в респираторе и защитной одежде держит в руках курицу
Птичий грипп. Иллюстративное фото: Peter Garrard Beck / Getty Images

Новое исследование показало, что для адаптации вируса птичьего гриппа к заражению человеческих клеток требуется всего одна мутация, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Этот вывод вызвал обеспокоенность, так как ранее считалось, что для такой адаптации потребуется значительно больше изменений.

Ученые изучали штамм вируса, распространяющийся среди молочных коров в США. Выявленная мутация позволяет вирусу прикрепляться к рецептору на поверхности человеческих клеток, что делает их уязвимыми для заражения.

Несмотря на это, пока не зафиксировано случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку, о чем авторы исследования сообщили в статье для журнала Science.

Эксперты подчеркивают важность мониторинга вируса. Профессор инфекционных заболеваний Уильям Шаффнер из Медицинского центра Университета Вандербильта назвал эти результаты "отрезвляющими" и призвал уделить больше внимания изучению мутаций вируса, которые могут угрожать здоровью человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2197115-uchenye-ptichiy-gripp-mozhet-mutirovat-i-stat-opasnym-dlya-cheloveka/

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