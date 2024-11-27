Школьник попал в реанимацию с подозрением на менингит в Караганде: врачи обратились к казахстанцам

В Караганде в реанимацию с подозрением на менингит попал школьник. Врачи обратились к казахстанцам и призвали их не заниматься самолечением при появлении симптомов болезни, передает сайт телеканала КТК.

Как пояснила доктор медицинских наук Роза Бегайдарова, менингит поражает головной мозг.

"Перенесенный менингит может закончиться выздоровлением, а может и различными осложнениями. Может развиться энцефалит различной формы, нарушения функций самого мозга, отставание, то есть это очень серьезные проблемы", – пояснила специалист.

У старшеклассника, который сейчас в реанимации, взяли анализы и отправили в лабораторию.

Как отмечается в материале, в октябре менингит обнаружили в одном из детских садов. Сейчас эпидемиологи выясняют, откуда. Анализы взяли и у 219 контактных. Медики не исключают, что у некоторых менингит может проходить бессимптомно.

В последние годы, по данным телеканала, в регионе фиксировали лишь единичные случаи заболевания. Подъем менингита наблюдали лишь в 2019 году. Но в этом году есть уже шесть подтвержденных случаев.

Медики обращаются ко взрослым и просят ни в коем случае не заниматься самолечением, при первых же симптомах обращаться в больницу. Признаки инфекции схожи с простудой, но бывает, что на теле появляется сыпь.

"Головная боль сильная, которая усиливается при раздражителях – это звуковые раздражители, на свет. Причем головная боль сильная. Ребенок становится вялым. Повышается температура. И третий симптом – это рвота.

Оперативно обращаться за медицинской помощью, потому что только медицинское обследование, именно лабораторное, может подтвердить данное заболевание", – пояснила замглавы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Гульжан Байгутанова.

Источник: КТК

Согласно информации на сайте ВОЗ, менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причиной заболевания обычно является инфекция. Менингит может приводить к летальному исходу и требует немедленного оказания медицинской помощи.

Возбудителями заболевания могут быть несколько видов бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Большинство инфекций могут передаваться от человека к человеку. В небольшом количестве случаев менингит возникает в результате телесных повреждений, онкологических заболеваний и применения лекарственных препаратов.

Менингит поражает людей всех возрастов, однако наибольшему риску подвержены дети раннего возраста. Подростки и молодые взрослые в большей степени подвержены риску заболевания менингококковой инфекцией, тогда как пожилые люди — пневмококковой инфекцией.

Распространенными симптомами менингита являются ригидность мышц шеи, лихорадка, спутанность сознания или изменение психического состояния, головная боль, тошнота и рвота.

К менее часто встречающимся симптомам относятся судороги, кома и неврологические нарушения (например, потеря слуха или зрения, когнитивные нарушения или слабость мышц конечностей).

При проявлении симптомов болезни следует немедленно обратиться к врачу.