Проект по массовой проверке мужчин запускает Минздрав Казахстана

Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщила на своей странице в о запуске медицинской проверки мужчин в 2025 году, передает NUR.KZ.

По словам министра, для многих взрослых основной причиной инвалидности остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

"В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет - группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье", - заявила Альназарова.

Она отметила, что только регулярные обследования и внимание к профилактике помогут сохранить качество жизни и предотвратить многие заболевания.

"Проходите скрининг, поддерживайте свое здоровье", - призвала министр.

По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов. В нее входят:

ишемическая болезнь сердца - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу;

болезнь сосудов головного мозга - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг;

болезнь периферических артерий - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги;

ревматическая болезнь сердца - поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической лихорадки, вызываемой стрептококковыми бактериями;

врожденный порок сердца - существующие с рождения деформации строения сердца, влияющие на его нормальное развитие и функционирование; и

тромбоз глубоких вен и эмболия легких - образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким.

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг.

Причиной инсульта могут быть кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови.