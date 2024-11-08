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Проект по массовой проверке мужчин запускает Минздрав Казахстана

Опубликовано:

Врач
Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщила на своей странице в Facebook о запуске медицинской проверки мужчин в 2025 году, передает NUR.KZ.

По словам министра, для многих взрослых основной причиной инвалидности остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

"В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет - группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье", - заявила Альназарова.

Она отметила, что только регулярные обследования и внимание к профилактике помогут сохранить качество жизни и предотвратить многие заболевания.

"Проходите скрининг, поддерживайте свое здоровье", - призвала министр.

По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов. В нее входят:

  • ишемическая болезнь сердца - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу;
  • болезнь сосудов головного мозга - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг;
  • болезнь периферических артерий - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги;
  • ревматическая болезнь сердца - поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической лихорадки, вызываемой стрептококковыми бактериями;
  • врожденный порок сердца - существующие с рождения деформации строения сердца, влияющие на его нормальное развитие и функционирование; и
  • тромбоз глубоких вен и эмболия легких - образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким.

Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг.

Причиной инсульта могут быть кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2184965-proekt-po-massovoy-medicinskoy-proverke-muzhchin-zapuskaet-minzdrav-kazahstana/

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