Проект по массовой проверке мужчин запускает Минздрав Казахстана
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Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова сообщила на своей странице в Facebook о запуске медицинской проверки мужчин в 2025 году, передает NUR.KZ.
По словам министра, для многих взрослых основной причиной инвалидности остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
"В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет - группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье", - заявила Альназарова.
Она отметила, что только регулярные обследования и внимание к профилактике помогут сохранить качество жизни и предотвратить многие заболевания.
"Проходите скрининг, поддерживайте свое здоровье", - призвала министр.
По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов. В нее входят:
- ишемическая болезнь сердца - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу;
- болезнь сосудов головного мозга - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг;
- болезнь периферических артерий - болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги;
- ревматическая болезнь сердца - поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической лихорадки, вызываемой стрептококковыми бактериями;
- врожденный порок сердца - существующие с рождения деформации строения сердца, влияющие на его нормальное развитие и функционирование; и
- тромбоз глубоких вен и эмболия легких - образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким.
Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг.
Причиной инсульта могут быть кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2184965-proekt-po-massovoy-medicinskoy-proverke-muzhchin-zapuskaet-minzdrav-kazahstana/