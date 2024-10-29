Хирург Борис Цхай: Такие награды позволяют практикующим врачам почувствовать заботу государства

В преддверии национального праздника Дня Республики президент Касым-Жомарт Токаев присудил почетное звание "Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау iсiнiң үздiгi" хирургу, руководителю хирургического центра Областной клинической больницы Караганды Борису Цхаю. Цхай отреагировал на награду, заявив, что его радует то, что государство отмечает труд практикующих врачей.

Наша редакция побеседовала с обладателем государственной награды.

– Борис Валентинович, президент присудил Вам почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері". Что это для Вас значит?

– Было приятно стать обладателем такого высокого звания. Плюс материальная составляющая, там премия достаточно большая. Это, безусловно, стимул и дальше трудиться на благо отечественной системы здравоохранения. Потому что сама форма вручения награды была достаточно впечатляющая, ну и удовлетворение от того, что мой труд так высоко оценили. У меня и раньше были награды, но по своему статусу это несопоставимые вещи.

– Как Вы узнали о награде и какие эмоции у Вас были в день присвоения звания?

– О том, что меня будут награждать, я узнал накануне. Директор нашей больницы вызвал меня, сказал, что со мной свяжутся и что на следующий день мне надо быть в Астане, президент будет вручать мне государственную награду. Было достаточно неожиданно для меня. Степень значимости награды я, конечно, не представлял. Настроение в тот день было не как обычно, элемент волнения присутствовал, когда я получал награду лично из рук главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" было установлено в этом году. По Вашему мнению, как оно влияет на повышение статуса медицинских работников?

– Это очень отрадно, что мы возвращаемся к положительным моментам нашего прошлого. Потому что в Советском союзе было звание "Заслуженный врач". Идея в том, что государство отмечает именно практикующих врачей, не организаторов и руководителей сферы здравоохранения, а именно людей, которые непосредственно занимаются лечебной деятельностью. Пожалуй, вот это самое главное, что такие награды позволяют практикующим врачам почувствовать заботу государства.

– Стали ли в последние годы медицинские работники Казахстана чувствовать больше внимания со стороны государства к себе и к своей работе?

– Неоднозначный вопрос. Внимания, безусловно, оказывается больше, вместе с этим целый ряд принципиальных моментов, на мой взгляд, еще ждет своего решения. Мы сейчас особое значение уделяем удовлетворенности пациента, так скажем. Поэтому наша деятельность называется "оказание медицинских услуг". На мой взгляд, это абсолютно неправильная идентификация того, чем мы занимаемся. Мы не оказываем услуги, мы помогаем, здесь такой момент очень тонкий.

Невозможно оценить деятельность врачей неспециалистам, а мы, к сожалению, очень ограничены в возможностях всякого рода нормативно-правовыми документами. Да, мы приходим к "западной" модели медицины, сознательно к ней идем. Это очень большой разноплановый вопрос, он включает в себя и основные аспекты медицинского образования, и основные аспекты медицинской деятельности, но, на мой взгляд, как выпускника советской школы медицины, имеются некоторые противоречия.

– Как давно Вы в профессии?

– В профессии я с 1989 года, никуда из нее не уходил. Мне интересна моя работа. Я никогда не чувствовал, что я чем-то особенным занимаюсь, какие-то подвиги совершаю, обычная работа обычного хирурга, которых у нас миллионы.

– Как обстоит ситуация с обновлением материально-технической базы вашего центра?

– У меня несколько отделений, у нас большой хирургический центр. Материально-техническая база, однозначно, только в плюсе. Оборудование, которое сейчас есть в больнице – буквально лет десять назад мы о таком даже мечтать не могли.

– Какие инновации сегодня имеются на службе у карагандинских хирургов?

– Здесь тоже налицо семимильный прогресс в хирургии. Мы сейчас делаем много таких операций, о которых лет пять назад и подумать не могли, это было для нас как космос. Все развивается очень быстро. В нашем центре выполняются оперативные вмешательства мирового уровня, так скажем.

– В послании народу этого года Касым-Жомарт Токаев поручил создать единую государственную медицинскую информационную систему. По мнению главы государства, она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Что Вы думаете об этой инициативе?

– В нашем Карагандинском регионе мы были "пилотом" по внедрению информационных технологий в медицине. У нас это давно делается, давно совершенствуется. Сейчас мы полностью в "цифре" работаем. Это дает огромное количество преимуществ. То есть любой врач Карагандинской области может посмотреть медицинскую историю любого пациента, включая данные иммунологического исследования, компьютерную томографию и т.д. Это безусловно существенно облегчает понимание того, чем больной страдает.

К сожалению, если брать в масштабах страны, то в каждом регионе есть какая-то своя информационная система, но, как правило, она зациклена на какую-то одну больницу. Если была бы большая информсистема, которая охватывала бы всю РК, конечно, это было бы просто замечательно. Мы сейчас к этому очень близко подошли.