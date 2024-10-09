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Проблемы медицины обсудили в Карагандинской области

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Заседание НАН РК в Карагандинской области
Заседание НАН РК. Фото: gov.kz

В Карагандинской области прошло выездное заседание Национальной академии наук Казахстана, на котором обсуждали пути повышения доступности и модернизации медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, аким области Ермаганбет Булекпаев отметил, что регион не случайно выбран для встречи: здесь активно развивают телемедицину и внедряют современные технологии: местные жители уже пользуются приложением "Дамумед", чтобы, например, записаться на прием к врачу или получить результаты анализов, не выходя из дома.

"Мы придаем большое значение интеграции медицинских знаний, науки и практики, внедряя инновации. Активное развитие телемедицины позволило улучшить доступность квалифицированной медицинской помощи даже в отдаленных населенных пунктах", - сказал глава региона.

Глава НАН РК Ахылбек Куришбаев в свою очередь поднял проблемные вопросы: недостаток финансирования, нехватку специалистов, уровень доступности медицины. Акцент был сделан на поиске решений, как использовать технологии для профилактики, улучшения диагностики и лечения. Помимо этого, в приоритете должно быть развитие отечественного производства лекарственных средств и цифровой медицины.

"Мы должны правильно определить приоритетные направления научных исследований в медицине и здравоохранении с учетом влияния глобальных вызовов современности. Крайне важным также является создание системы по пропаганде здорового образа жизни среди населения", - отметил Ахылбек Куришбаев.

На встрече обсуждались в том числе инновации в онкологии, детской медицине, развитие микробиологии, реформирование ОСМС.

Карагандинские ученые на научно-инновационной выставке представили свои разработки.

В обсуждении принимали участие министры здравоохранения, науки и высшего образования Казахстана, депутаты сената парламента, академики НАН РК при президенте Казахстана, руководители вузов и научно-исследовательских институтов, медицинских и общественных организаций.

О своем опыте применения ИИ в репродуктивной медицине рассказал коллегам академик НАН Вячеслав Локшин.

"Сегодня в каждой отрасли должны рассмотреть возможности применения искусственного интеллекта, а развить это направление можно только путем мультицентровых серьезных исследований при хорошем инвестиционном фонде. И тогда мы действительно очень многое выиграем и по качеству, и по снижению расходов. Искусственный интеллект может сегодня успешно заменить специалистов. А врачи будут более тесно общаться с пациентами, которые в этом очень нуждаются", - отметил Вячеслав Локшин.

По итогам заседания была принята резолюция по развитию медицинской науки в Казахстане.

Ранее сообщалось, что дети из семи районов Акмолинской области будут получать необходимую помощь в новом реабилитационном центре "Қамқорлық". Центр будет предоставлять комплексную реабилитацию благодаря усилиям мультидисциплинарной команды специалистов, в состав которой вошли врачи-неврологи, реабилитологи, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, психологи и инструкторы ЛФК.

А в Усть-Каменогорске открылось клинико-диагностическое отделение при Восточно-Казахстанском областном медицинском центре. Благодаря этому нововведению горожане смогут гораздо быстрее попадать на прием к узким специалистам, сдавать анализы и проходить необходимые обследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2172141-problemy-mediciny-obsudili-v-karagandinskoy-oblasti/

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